رسمياً.. واتساب تسمح بمشاركة سجل المحادثات مع الأعضاء الجدد في المجموعات

22 فبراير 2026 . الساعة 14:03 بتوقيت القدس
مشرفو المجموعات يمتلكون الصلاحية الكاملة لتفعيل أو تعطيل هذه الخاصية من إعدادات الخصوصية والأذونات

في استجابة لأحد أكثر الطلبات إلحاحاً من مستخدميها حول العالم، أطلقت منصة "واتساب" رسمياً ميزة "سجل رسائل المجموعات" (Group Message History).

وتهدف هذه الميزة إلى معالجة الفجوة المعلوماتية التي يواجهها أي عضو جديد ينضم إلى محادثة قائمة، حيث كان يضطر سابقا للاعتماد على "التخمين" أو طلب "ملخصات" من الأعضاء القدامى.

كيف تعمل الميزة؟

وفقا لما أورده موقع "دبليو إيه بيتا إنفو" (WABetaInfo) المتخصص، فإن الميزة الجديدة تتيح لمشرفي المجموعات -أو الأعضاء، حسب الإعدادات- مشاركة سياق المحادثة فور إضافة عضو جديد. وبدلا من البدء من "نقطة الصفر"، يمكن للمنضم حديثا قراءة ما دار قبل وصوله مباشرة.

كما أوضحت التقارير أن الميزة تمنح خيارات مرنة لتحديد كمية المعلومات المشتركة، حيث يمكن اختيار إرسال 25 أو 50 أو 75 أو حتى 100 رسالة من أحدث المحادثات التي تمت خلال الـ14 يوما الماضية.

فيما أكد مركز مساعدة واتساب أن خيار مشاركة السجل يُظهر مفتاح تبديل (Toggle) حصرا في اللحظة التي يتم فيها اختيار جهة الاتصال لإضافتها للمجموعة.

الشفافية والخصوصية فوق كل اعتبار

ولطالما كان التحدي أمام واتساب هو موازنة سهولة الاستخدام مع "التشفير التام"، ومع الميزة الجديدة تكون نجحت في ذلك من خلال:

  • التشفير المستمر: تظل الرسائل المشتركة محمية بتقنية "التشفير التام من الطرف إلى الطرف"، حيث يتم توليد مفتاح تشفير جديد يضمن وصول الرسائل للعضو الجديد بأمان دون المساس بخصوصية الأطراف الأخرى.
  • الوضوح البصري: الرسائل التي يتم مشاركتها من التاريخ القديم تظهر بتمييز بصري خلفية أو إطار مختلف لتمييزها عن الرسائل الحية، مع إظهار اسم المرسل الأصلي بوضوح.
  • إخطار الجميع: بمجرد مشاركة السجل، يظهر إشعار نظام لجميع أعضاء المجموعة يخبرهم بأنه "تمت مشاركة رسائل سابقة مع العضو الجديد" لضمان الشفافية الكاملة.

صلاحيات المشرفين والتوافر

من ناحية أخرى، أشار موقع "9 تو 5 ماك" (9to5Mac) التقني الأمريكي إلى أن مديري المجموعات يمتلكون "الكلمة العليا"، إذ يمكنهم تعطيل هذه الميزة تماما من إعدادات "أذونات المجموعة" لمنع الأعضاء من مشاركة السجل.

وبحسب التقارير فإن بدء طرح الميزة سيكون تدريجيا لمستخدمي أندرويد و"آي أو إس" حول العالم، ومن المتوقع أن تصل لجميع المستخدمين خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مما يعزز مكانة واتساب كأداة تعاونية تتجاوز مجرد كونها تطبيقا للمراسلة البسيطة.

المصدر / وكالات
