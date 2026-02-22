فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

رسمياً.. واتساب تسمح بمشاركة سجل المحادثات مع الأعضاء الجدد في المجموعات

حين تصبح الكهرباء رفاهية… حياة سكان غزة تحت حكم المولدات

بحارة "فورد" يهددون بالاستقالة.. مهمات مطولة وأعطال الصرف الصحي تضاعف الضغوط

استشهاد مواطنة بنيران الاحتلال في غزة وسط تواصل الغارات والقصف المدفعي ونسف المنازل

رمضان في خيمة النزوح… عائلة حلاوة على مائدة يغيب عنها المعيل

سموترتش يثني على السفير الأمريكي بعد دعمه لاحتلال الأراضي العربية

نتنياهو يلغي بحث قانون يتعلق بحائط البراق قبيل خطابه بمؤتمر "إيباك"

دار الإفتاء تحدد مقدار صدقة الفطر للعام الجاري

جيمي ويلز: "غروكيبيديا" مجرد محاكاة كرتونية وذكاءها الاصطناعي معرض للخطأ

خامنئي يفوض لاريجاني بإدارة البلاد ويقر خطة "النواب الأربعة"

بحارة "فورد" يهددون بالاستقالة.. مهمات مطولة وأعطال الصرف الصحي تضاعف الضغوط

22 فبراير 2026 . الساعة 13:53 بتوقيت القدس
...
حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد

أفادت تقارير صحفية عالمية بأن بحارة حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس جيرالد فورد" يعيشون حالة من الإحباط والتوتر المتزايد، بعد تمديد مهمتهم للمرة الثانية، لتقترب من تحطيم الرقم القياسي لأطول فترة انتشار مستمرة في تاريخ البحرية الأمريكية.

وحسب تقرير صحيفة وول ستريت جورنال، يعاني البحارة من أعطال متكررة في نظام الصرف الصحي على متن الحاملة، ما يزيد من صعوبة الحياة اليومية، وسط الاستعدادات المحتملة لمواجهة إيران. وأوضح البحارة أن ضغوط المهمة تشمل غيابهم عن جنازات أقاربهم وولادة أطفالهم وإلغاء إجازاتهم، فيما أبدى كثيرون منهم رغبتهم في الاستقالة فور عودتهم إلى الوطن.

في السياق ذاته، حذرت نيويورك تايمز من خطورة مقارنة عملية اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو المحتملة بالصراع مع إيران، مشيرة إلى صعوبة الوصول إلى القيادة الإيرانية المتجذرة إيديولوجياً والمحمية بقوات الحرس الثوري، بالإضافة إلى تهديد طهران بإغلاق مضيق هرمز، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط عالمياً.

المصدر / وكالات
#حاملة الطائرات الأمريكية #يو إس إس فورد

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة