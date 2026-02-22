بحارة "فورد" يهددون بالاستقالة.. مهمات مطولة وأعطال الصرف الصحي تضاعف الضغوط

أفادت تقارير صحفية عالمية بأن بحارة حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس جيرالد فورد" يعيشون حالة من الإحباط والتوتر المتزايد، بعد تمديد مهمتهم للمرة الثانية، لتقترب من تحطيم الرقم القياسي لأطول فترة انتشار مستمرة في تاريخ البحرية الأمريكية.

وحسب تقرير صحيفة وول ستريت جورنال، يعاني البحارة من أعطال متكررة في نظام الصرف الصحي على متن الحاملة، ما يزيد من صعوبة الحياة اليومية، وسط الاستعدادات المحتملة لمواجهة إيران. وأوضح البحارة أن ضغوط المهمة تشمل غيابهم عن جنازات أقاربهم وولادة أطفالهم وإلغاء إجازاتهم، فيما أبدى كثيرون منهم رغبتهم في الاستقالة فور عودتهم إلى الوطن.

في السياق ذاته، حذرت نيويورك تايمز من خطورة مقارنة عملية اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو المحتملة بالصراع مع إيران، مشيرة إلى صعوبة الوصول إلى القيادة الإيرانية المتجذرة إيديولوجياً والمحمية بقوات الحرس الثوري، بالإضافة إلى تهديد طهران بإغلاق مضيق هرمز، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط عالمياً.

المصدر / وكالات