مانشستر سيتي يضيق الخناق على أرسنال بثنائية أورايلي في شباك نيوكاسل

شدد مانشستر سيتي الخناق على أرسنال متصدر الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بفوز ثمين على ضيفه نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2 / 1 ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من المسابقة، مساء السبت.

أحرز نيكو أورايلي هدفي مانشستر سيتي في الدقيقتين 14 و27 من المباراة التي أقيمت وسط جماهيره في ملعب “الاتحاد” بينما سجل لويس هول هدف نيوكاسل الوحيد في الدقيقة 22.

بذلك يتفوق مانشستر سيتي على نيوكاسل للمباراة الثالثة على التوالي هذا الموسم بعدما فاز على منافسه ذهابا وإيابا في قبل نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية “كاراباو”، كما رد السيتي اعتباره من الخسارة بنفس النتيجة 1 / 2 في مباراة الدور الأول.

وسيتجدد اللقاء بين الفريقين للمرة الخامسة هذا الموسم في أوائل مارس/آذار المقبل في منافسات الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنكليزي.

وبهذا الفوز يرفع مانشستر سيتي رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثاني متخلفا بفارق نقطتين عن أرسنال صاحب الصدارة الذي سيحل ضيفا على توتنهام في الديربي، في وقت لاحق من اليوم الأحد.

أما نيوكاسل فقد تجمد رصيده عند 36 نقطة ليتراجع للمركز العاشر في جدول الترتيب.

لم يصمد نيوكاسل سوى 14 دقيقة فقط حتى انطلق عمر مرموش بالكرة من منتصف الملعب ومررها إلى زميله أورايلي الذي سدد بيسراه في الشباك ليتقدم لأصحاب الأرض بهدف مبكر فشل الحارس نيك بوب في إبعادها.

انتفض الضيوف سعيا لإدراك التعادل، حيث تصدى الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما لفرصتين أمام أنتوني جوردون ومالك تياو، ورد السيتي بمحاولتين للثنائي مرموش وأنطوان سيمينو.

ونجح نيوكاسل في التعادل بكرة سددها لويس هول وغيرت اتجاهها في جسد الجزائري آيت نوري لتدخل المرمى في الدقيقة 22، لكن مانشستر سيتي رد سريعا بهدف ثان بعد مرور خمس دقائق من كرة عرضية من داخل منطقة الجزاء قابلها أورايلي برأسه في الشباك ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه.

أهدر جو ويلوك وانتوني جوردون محاولتين جديدتين لإدراك التعادل، بينما كان مانشستر سيتي أكثر خطورة في الثواني الأخيرة من الشوط الأول، وأضاع الثنائي مرموش وإرلينغ هالاند ثلاث فرص خطيرة للغاية كانت كفيلة بتسجيل هدف ثالث.

هدأ الإيقاع نسبيا في الشوط الثاني وسط محاولات غير مؤثرة لرباعي نيوكاسل لويس هال وجاكوب رامسي وأنتوني إيلانجا وجويلينتون، بينما تعامل الثلاثي مرموش وسيمينو وهالاند برعونة كبيرة مع محاولات مانشستر سيتي ليبقى مصير اللقاء عالقا.

احتسب الحكم أربع دقائق وقت بدل ضائع كانت مثيرة للغاية، كاد خلالها مانشستر سيتي أن يضيف هدفا ثالثا لولا تألق حارس نيوكاسل نيك بوب الذي تصدى لفرصة مزدوجة أمام هالاند وفيل فودين في الدقيقة 91، وفي الثواني الأخيرة أنقذ دوناروما شباكه من استقبال هدف التعادل بالتصدي لتسديدة خطيرة من هارفي بارنز، لينتهي اللقاء بفوز ثمين لأصحاب الأرض.

