القضاء الفرنسي يتهم خمسة أشخاص بإيصال أموال لحركة حماس

اتهمت السلطات القضائية الفرنسية خمسة أشخاصٍ على صلة بمنظمتين فرنسيتين بإيصال أموال لحركة حماس، "تحت غطاء مساعداتٍ إنسانية"، بحسب ما أعلنت النيابة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، يوم السبت.

ووُضع المتهمون تحت الرقابة القضائية، بعد توجيه الاتهام لهم الجمعة، بحسب ما ذكرت النيابة، مؤكّدةً معلومات نشرتها صحيفة "لو فيغارو"، وهم على صلة بجمعيتي "أوماني تير" و"سوتيان أوماني تير".

ويُلاحق هؤلاء الأشخاص بتهمٍ منها "تمويل مشروع إرهابي"، و"سوء أمانة ضمن عصابةٍ منظّمة".

ووُجّهت هذه الاتهامات عقب مداهماتٍ وتفتيشٍ لجمعية "أوماني تير"، ولمكاتبَ ومنازلَ لأشخاصٍ يعملون في الجمعيتين، أو سبق أن عملوا فيهما.

وتعود القضية إلى تحقيقٍ أوليٍّ فُتح في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، وأُوكل إلى القسم المختصّ بمكافحة الإرهاب في الشرطة الجنائية في باريس، والمديرية العامة للأمن الداخلي المكلّفة بمكافحة التجسس داخل الأراضي الفرنسية، إضافةً إلى المكتب المركزي لمكافحة الجريمة المالية الكبرى.

وقالت النيابة الفرنسية إن الجمعيتين، اللتين تهدفان إلى تقديم المساعدة الاجتماعية للسكان الفلسطينيين في مخيمات اللجوء في الضفة الغربية ولبنان وغزة، أصبحتا، إضافةً إلى العاملين فيهما، "موضع شبهة بإيصال مساعدات لحركة حماس، المنظمة الإرهابية، تحت غطاء المساعدات الإنسانية".

وجرت أولى عمليات التفتيش في 31 كانون الثاني/يناير 2024. ووفقًا للنيابة، ضُبطت حينها وثائق ومعدّات معلوماتية، وأدّى تحليل الوسائط الرقمية التي ضُبطت آنذاك، إضافة إلى معلومات جُمعت بالتعاون مع إيطاليا والولايات المتحدة وإسرائيل، إلى تنفيذ عمليات التفتيش الأخيرة.

ومن المقرر أن تستمرّ التحقيقات، بإشراف ثلاثة قضاة تحقيق مختصّين في قضايا الإرهاب.

المصدر / فلسطين أون لاين