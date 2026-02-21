منظمة إسرائيلية: سموتريتش أقرّ بأن مخطط التهجير في غزة يعود لما قبل 7 أكتوبر

قالت منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية إن الخطاب الأخير الذي ألقاه وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش أمام قادة المستوطنين، تضمّن اعترافًا واضحًا بأن مخطط احتلال قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه، قديم، ويعود إلى ما قبل السابع من أكتوبر.

وأوضحت المنظمة في بيان لها، أمس الجمعة، أن المتطرف سموتريتش يقول بشكل صريح كل ما ينبغي معرفته عن السياسة الإسرائيلية، مشيرًا بشكل واضح إلى أنَّ "إسرائيل" تعمل على تهجير الفلسطينيين من كلٍّ من غزة والضفة الغربية.

وأكد سموتريتش في خطابه أنَّ الأفكار والخطط المتعلقة باحتلال غزة وتهجير الفلسطينيين موجودة منذ زمن طويل وجاهزة للتنفيذ.

وأضاف "تسعى "إسرائيل" إلى مواصلة ما تسميه "الثورة الديمغرافية"، أي عمليًا تكريس سياسات التطهير العرقي، وتجريد الفلسطينيين من حقوقهم، وتعزيز السيطرة اليهودية، بما يشمل أيضًا الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل في النقب والجليل"

وأشارت "بتسيلم" إلى أن سموتريتش لا يفعل سوى التصريح علنًا بما يجري على الأرض؛ فالنظام الإسرائيلي، وفق هذا الطرح، يعمّق نظام فصل عنصري يعزز التفوق اليهودي في كامل المساحة الخاضعة لسيطرته بين النهر والبحر، من خلال القتل والتهجير وقمع الفلسطينيين.

وكان سموتريتش صرّح، قبل أيام قليلة، بأن الحكومة الإسرائيلية القادمة يجب أن تعمل بجدّيّة على "تشجيع هجرة الفلسطينيين من الضفة الغربية"، مضيفًا: "على المدى البعيد ليس أمامنا حلّ آخر".

وأعلن سموتريتش هدفًا سياسيًا لـ"إسرائيل" في المرحلة المقبلة، قائلاً: "أضع أمامكم أحد أهدافنا للولاية القادمة: القضاء على فكرة الدولة العربية، إلغاء اتفاقيات أوسلو، والسير نحو فرض السيادة، مع تشجيع الهجرة من غزة وكذلك من الضفة الغربية. وعلى المدى البعيد لا يوجد أي حل آخر".

وجاءت تصريحات سموتريتش في أعقاب إعلان سلطات الاحتلال عن مجموعة من القرارات التي تعزّز خطة الضمّ والتوسع الاستيطاني في الضفة، أهمها؛ مشروع "تسوية الأراضي"، ونقل الصلاحيات إلى ما تسمى الإدارة المدنية الإسرائيلية. وقد لاقت هذه القرارات إدانات محلية وعربية ودولية واسعة.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات