الاحتلال يُمدّد اعتقال الصحفية نسرين سالم العبد

مدّدت محكمة الاحتلال اعتقال الصحفية المقدسية نسرين سالم العبد حتى يوم الأحد القادم، بعد أن تقدّمت شرطة الاحتلال بطلب استئناف على قرار الإفراج عنها.

وكانت محكمة الاحتلال قد أصدرت يوم الخميس قرارًا بالإفراج عن الصحفية نسرين، بشرط تحويلها إلى الحبس المنزلي لمدة 7 أيام، ومنعها من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وكافة وسائل الاتصال طوال فترة الحبس، إضافةً إلى دفع كفالة نقدية بقيمة 2000 شيكل، إلا أن شرطة الاحتلال تقدّمت باستئناف على قرار الإفراج عنها، وقررت المحكمة قبول الاستئناف وتمديد اعتقالها حتى الأحد.

ويُذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت العبد في 15 شباط/فبراير الجاري من شارع الزهراء في القدس، أثناء قيامها بعملها الصحفي.

وخلال فترة اعتقالها، مدّدت محكمة الاحتلال توقيفها عدة مرات بتهمة التحريض والتعامل مع وسيلة إعلامية محظورة، كما اقتحمت قوات الاحتلال منزلها في البلدة القديمة وحطّمت محتوياته.

