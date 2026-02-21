آخر التطورات.. خروقاتٌ إسرائيلية متواصلة لاتِّفاق وقف إطلاق النَّار بغزَّة

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأفادت مصادر صحفية باطلاق آليات الاحتلال النار شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع وشمالي مدينة غزة، فيما قصفت المدفعية حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

وشنت طائرات الاحتلال غارة جوية ثانية شرقي خان يونس، بالتزامن مع إطلاق زوارق الاحتلال النار بكثافة في بحر مدينة خان يونس.

وأطلق طيران الاحتلال المسير "كواد كابتر" النار شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأشارت وزارة الصحة في تقريرها اليومي إلى أنه منذ وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 611 شهيدًا، فيما وصل عدد الإصابات إلى 1630 إصابة، بينما بلغ عدد حالات الانتشال 726 شهيدًا.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة الجماعية 72,069 شهيدًا، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 171,728 إصابة.

المصدر / فلسطين أون لاين