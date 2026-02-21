طقس فلسطين: صافٍ إلى غائمٍ جزئيًا

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، يوم السبت، صافيا إلى غائم جزئيًا، ودافئ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل : يكون الجو غائما جزئيا إلى صافٍ وبارداً نسبياً، خاصة في المناطق الجبلية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غد الأحد، غائما جزئيا، وباردا نسبيا، خاصة في المناطق الجبلية، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة.

وفي ساعات المساء والليل، تكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق الشمالية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

والاثنين، يكون الجو غائما جزئيا وبارداً خاصة في المناطق الجبلية، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

والثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا وباردا، خاصة في المناطق الجبلية وتسقط زخات خفيفة متفرقة من الأمطار على معظم المناطق.

المصدر / وكالات