قاسم: الاحتلال يمضي في تطبيق أجندته لمواصلة حرب الإبادة

20 فبراير 2026 . الساعة 19:36 بتوقيت القدس
حازم قاسم الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس
متابعة/ فلسطين أون لاين

قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حازم قاسم، إن الاحتلال الإسرائيلي كثّف منذ فجر اليوم عمليات النسف والتدمير والقصف في المناطق الشرقية من قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع انعقاد اجتماع "مجلس السلام".

وأكد قاسم، في تصريحات له، أن هذا التصعيد الميداني يعكس عدم اكتراث الاحتلال بالتصريحات والبيانات الصادرة عن المجلس، مشيرًا إلى أنه يمضي في تطبيق أجندته الخاصة لمواصلة حرب الإبادة.

طالع المزيد: اجتماع "مجلس السلام"... استغلال إسرائيلي مستمر لتصعيد الجرائم في غزة

وشدد على أن المطلوب هو موقف حقيقي وضاغط من جميع الأطراف المشاركة في "مجلس السلام"، لوقف عملية الإبادة الجارية، ووضع حد لخروقات الاحتلال المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار.

