3 شهداء في غارة إسرائيلية على مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان

لبنان/ فلسطين أون لاين:

استشهد 3 أشخاص وأُصيب 3 آخرون، الجمعة، إثر غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على مخيم "عين الحلوة" للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن "مسيرة إسرائيلية استهدفت بثلاثة صواريخ حي حطين في مخيم عين الحلوة (التابع لقضاء صيدا)".

وبشأن حصيلة ضحايا الغارة، قال الهلال الأحمر الفلسطيني في مخيم عين الحلوة عبر بيان، إنها أسفرت عن "ارتقاء شهيدين وإصابة 3 أشخاص"، فيما أفادت مصادر لبنانية بأن الحصيلة ارتفعت إلى 3.

وادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي ، في بيان، أنه استهدف "مقرا كانت تنشط منه عناصر تابعة لمنظمة حماس في منطقة عين الحلوة".

فيما قال مصدر قيادي في حركة حماس لـ"العربي الجديد": إن العدو يريد إدخال المخيمات الفلسطينية إلى معادلة الاعتداءات اليومية المستمرة على لبنان، مؤكدًا أن المكان المستهدف يضم مقرّاً للقوة الأمنية المشتركة في عين الحلوة وليس مركزاً لحماس.