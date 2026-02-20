جمعية زراعية تطالب بإدخال البيض المخصب لإنتاج الدواجن بغزة

غزة/ رامي رمانة:

أعلنت الجمعية الزراعية للفقاسات والدواجن والأعلاف جهوزية خمس فقاسات لاحتضان البيض المخصب والبدء بإنتاج الدجاج الطازج محلياً، مؤكدة أن تشغيلها الفعلي ما يزال مرهوناً بموافقة الاحتلال على إدخال البيض المخصب واللوازم الأساسية.

وأوضحت أن القطاع يمتلك بنية ميدانية قادرة على استيعاب الإنتاج فور انطلاقه، مع وجود مزارع جاهزة لاستقبال الصوص وتربيته، بما يعزز المعروض المحلي ويحد من الاعتماد على الدواجن المجمدة.

وتحدث مدير الجمعية ماجد جرادة عن واقع صعب يواجه قطاع إنتاج الدواجن، موضحاً أن الحرب تسببت في تدمير 13 فقاسة من أصل 18 كانت تعمل سابقاً، ما أبقى على خمس فقاسات فقط قابلة للتشغيل بانتظار توافر البيئة الآمنة والموافقات الرسمية للبدء في الإنتاج.

وبيّن لصحيفة "فلسطين" أن العقبة الأساسية لا تقتصر على الدمار، بل تشمل الرفض السياسي لإدخال البيض المخصب، مشيراً إلى أن الجهود المبذولة عبر مؤسسات دولية، من بينها منظمة الأغذية والزراعة “الفاو”، ما تزال بانتظار ردود واضحة. وأضاف أن تكاليف التنسيق المرتفعة تزيد من حجم المخاطرة وتضعف فرص الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.



ماجد جرادة مدير الجمعية الزراعية للفقاسات والدواجن والأعلاف

وفيما يتعلق بالقدرات الإنتاجية، أوضح أن الفقاسات الخمس المتبقية تمتلك طاقة استيعابية تصل إلى 1.6 مليون بيضة، وقادرة على إنتاج نحو مليون صوص في الدورة الواحدة، وهو ما يغطي قرابة 50% من احتياج السوق المحلي المقدر بنحو 2.2 مليون دجاجة شهرياً.

وأشار إلى نجاح تجربة محدودة لإحدى الفقاسات التي تمكنت بجهود ذاتية من إنتاج نحو 48 ألف صوص بلدي مؤخراً، معتبراً هذه التجربة دليلاً عملياً على قدرة الكوادر المحلية على استعادة الإنتاج بسرعة حال توفر المستلزمات.

وحدد مدير الجمعية المتطلبات العاجلة لإعادة تشغيل القطاع، وتشمل توفير مولدات كهربائية بقدرة تتراوح بين 100 و150 كيلوواط أو أنظمة طاقة شمسية، وضمان توفر السولار بأسعار مناسبة لاستمرارية التشغيل، إضافة إلى السماح الفوري بإدخال البيض المخصب والتحصينات البيطرية وغاز التدفئة.

وأكد وجود توازن ميداني يتيح استئناف العمل سريعاً، لافتاً إلى توفر ما بين 120 و150 مزرعة جاهزة لاستقبال الصوص وتربيته، ما سيسهم في توفير الدواجن الطازجة بأسعار مناسبة للمواطنين وتعزيز الأمن الغذائي المحلي.

يجدر الاشارة إلى أن قطاع الدواجن في غزة تعرض لخسائر مبدئية تقدر بحوالي 270 مليون شيكل نتيجة الأضرار الناجمة عن الحرب المستمرة على القطاع.

وطالت الأضرار مزارع التربية بمختلف أنواعها (لاحم، بياض، حبش)، الفقاسات، مصانع الأعلاف، وسائل النقل، والمخازن.

