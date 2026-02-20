الرياض ترغب في استبدال مسار كابل الألياف الضوئية من (إسرائيل) إلى سوريا

ترجمة خاصة/ فلسطين أون لاين

قال مسؤولان إقليميان مطلعان على المشروع لموقع "ميدل إيست آي" إن المملكة العربية السعودية ترغب في استبدال "إسرائيل" بسوريا كدولة عبور لكابل الألياف الضوئية المصمم لربط المملكة باليونان عبر البحر الأبيض المتوسط.

وأوضح المصدران، إن إصرار المملكة العربية السعودية على أن تكون على اتصال باليونان عبر سوريا، وليس "إسرائيل"، كما نوقش سابقاً، يؤكد كيف تتغير التحالفات الإقليمية حيث تسعى الرياض إلى تعزيز مكانة دمشق في المنطقة وربما عزل "إسرائيل".

واتهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إسرائيل علنًا بارتكاب إبادة جماعية في غزة ، حيث استشهد أكثر من 72 ألف فلسطيني. وتشهد الرياض أيضًا توترًا في علاقاتها مع الإمارات العربية المتحدة، أقرب حلفاء "إسرائيل" العرب، في اليمن والسودان والبحر الأحمر.

وتنقل كابلات الألياف الضوئية خدمات رقمية أساسية بين الدول في أجزاء من الثانية باستخدام نبضات ضوئية. وتتزايد أهميتها مع سعي دول الخليج إلى ترسيخ مكانتها كمصدر للذكاء الاصطناعي، ورغبتها في إرسال البيانات إلى أوروبا.

أعلنت اليونان والمملكة العربية السعودية عن مشروع ممر البيانات من الشرق إلى المتوسط، أو مشروع EMC، في عام 2022. وهو شراكة مشتركة بين شركة الاتصالات السعودية (STC)، ومزود الكهرباء اليوناني PPC، وشركات الاتصالات اليونانية، وشركة تطبيقات الأقمار الصناعية TTSA.

في ذلك الوقت، كانت السعودية تجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى تطبيع العلاقات مع "إسرائيل". إلا أن تلك المفاوضات تعثرت بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر عام 2023.

"كان هناك عدد من المشاريع التي خططت للمرور عبر المملكة العربية السعودية والأردن وإسرائيل - وكان هذا أحدها"، هذا ما قاله جوليان راول ، مستشار كابلات الألياف الضوئية البحرية المقيم في الولايات المتحدة، لموقع ميدل إيست آي.

وأضاف: "إن طلب المملكة العربية السعودية المرور عبر سوريا أمر جديد. يبحث الناس عن طرق برية إضافية بين المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط. سوريا خيار آخر، إذا شعر الناس بالارتياح تجاه الوضع السياسي المتغير هناك".

بالإضافة إلى ذلك، صرّح مسؤول إقليمي آخر لموقع ميدل إيست آي بأن المملكة العربية السعودية تتطلع إلى مشروع كابل كهربائي مع اليونان، متجاوزةً "إسرائيل" ومتجهةً مباشرةً إلى سوريا. ويهدف هذا المشروع إلى ربط المملكة بأوروبا عبر خط نقل تيار مستمر عالي الجهد.

وقال مسؤول غربي مطلع على مساعي الرياض الاستثمارية لموقع "ميدل إيست آي": "بالنسبة للسعودية، تُعد دمشق قلب الترابط الإقليمي. ويريد السعوديون أن تمر الطرق والكابلات والقطارات عبر سوريا".

أعلنت شركة الاتصالات السعودية في فبراير أنها ستستثمر حوالي 800 مليون دولار في البنية التحتية للاتصالات في سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية في المملكة أن الخطة تهدف إلى "ربط سوريا إقليمياً ودولياً من خلال شبكة ألياف بصرية تمتد لأكثر من 4500 كيلومتر".

قال كريستيان كوتس أولريشسن، الخبير بشؤون الخليج في معهد بيكر بجامعة رايس، إن محاولة المملكة العربية السعودية ضم سوريا على حساب إسرائيل تكشف مدى إعادة تنظيم المنطقة لنفسها.

وأضاف: "إن مشروعًا كهذا يتماشى مع محاولات السعودية لإعادة دمج سوريا في المنظومة الإقليمية والتقليل من شأن أي روابط ملموسة مع إسرائيل".

ومن جانب أخر، أشار إلى أن ذلك يؤدي تغيير موقف المملكة العربية السعودية من المشروع إلى إحداث توتر في علاقة اليونان مع "إسرائيل"، إذا تم تجاهلها بالفعل في المسار الجديد.

وتتصور اليونان نفسها مركزاً للعديد من مسارات الكابلات، في الوقت الذي تعزز فيه دول الخليج استثماراتها في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وتربط نفسها بعواصم الأعمال في شرق آسيا مثل سنغافورة.

في الأصل، كانت مدينتا مرسيليا وجنوة الساحليتان نقطتي انطلاق كابلات الألياف الضوئية القادمة إلى أوروبا. لكن القطاع يسعى إلى تنويع مسارات النقل، ولذا بدأت موانئ الدخول إلى أوروبا بالانتقال شرقاً، مما وضع اليونان وتركيا على الخريطة.

تزخر منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط ​​بجثث مشاريع البنية التحتية الضخمة التي حلم بها قادة المنطقة ومراكز الأبحاث التي تتخذ من واشنطن مقراً لها.

كما ووقّعت بنوك يونانية وسعودية اتفاقية لتمويل 60% من المشروع. وفي عام 2023، وقّعت شركة EMC عقد توريد مع شركة ألكاتيل للشبكات البحرية لإنشاء كابلين لنقل البيانات تحت سطح البحر وعلى اليابسة.

المصدر / ميدل ايست آي