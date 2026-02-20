إمام المسجد الأقصى: الاحتلال يُخطط منذ نحو شهر للتضييق على المصلين خلال شهر رمضان

قال إمام وخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري إن سلطات الاحتلال تُخطط منذ نحو شهر للتضييق على المصلين خلال شهر رمضان.

وأوضح الشيخ صبري، يوم الجمعة، أن قوات الاحتلال تبدي انزعاجها من زحف آلاف المسلمين للأقصى بذرائع أمنية، مشيرًا إلى أن خطط قوات الاحتلال هدفها التقليل من وجود المسلمين في القدس والمسجد الأقصى.

وأكد أن الإجراءات الإسرائيلية هذا العام أكثر تصعيدًا من السنوات الماضية.

وفرضت قوات الاحتلال قيودًا مشددة على وصول المصلين الفلسطينيين إلى مدينة القدس المحتلة، لأداء صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في المسجد الأقصى.

بدورها، قالت محافظة القدس، إن سلطات الاحتلال منعت دخول مواطنين من حاجز قلنديا إلى القدس بحجة اكتمال العدد المسموح بدخوله.

وأشارت محافظة القدس إلى أن سلطات الاحتلال شددت من إجراءاتها حول القدس، عبر فرض قيود على الدخول ونشر الحواجز والتضييق على الوافدين إلى المدينة، في خطوة تهدف إلى تقليص أعداد المصلين.

ورغم التضييقات، أدَّى نحو 80 ألف مصل صلاة الجمعة الأولى من رمضان في المسجد الأقصى، بعد أن منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات الآلاف من المواطنين من الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة من الوصول إلى المسجد لأداء الصلاة.

ومن جهتها، دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أبناء شعبنا في القدس والداخل المحتل إلى استثمار أيام الشهر الفضيل في إفشال مخططات التهويد التي ينفذها الاحتلال والمستوطنون بحق المقدسات الإسلامية، وتأكيد الحق الديني والتاريخي الثابت في المسجد الأقصى المبارك.

المصدر / فلسطين أون لاين