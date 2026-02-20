فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

80 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في المسجد الأقصى

"حماس" تدعو لمواصلة الحشد الشعبي وتكثيف الرباط في المسجد الأقصى

اعتداءاتٌ وهجماتٌ متصاعدة للمستوطنين في الضفة الغربية

البرلمان الفنزويلي يقر بالإجماع قانونًا للعفو العام

نسفٌ للمنازل وغاراتٌ جوية.. الاحتلال يُواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النّار بغزَّة

مركز حقوقي: "إسرائيل" تواصل صناعة البيئة الطاردة للحياة في غزة

11 ثانية غيّرت كل شيء... مجد ورضيعها بين نار الخيمة وقسوة النزوح

الاحتلال يفرض قيودًا مشددة على دخول المصلين إلى القدس

الدولار مقابل الشيكل.. أسعار صرف العملات في فلسطين

رادع تعلن تفاصيل تحييد عدد من العملاء في غزَّة

"ذرائع أمنية غير مبرّرة"

إمام المسجد الأقصى: الاحتلال يُخطط منذ نحو شهر للتضييق على المصلين خلال شهر رمضان

20 فبراير 2026 . الساعة 13:33 بتوقيت القدس
...
إمام وخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري

قال إمام وخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري إن سلطات الاحتلال تُخطط منذ نحو شهر للتضييق على المصلين خلال شهر رمضان.

وأوضح الشيخ صبري، يوم الجمعة، أن قوات الاحتلال تبدي انزعاجها من زحف آلاف المسلمين للأقصى بذرائع أمنية، مشيرًا إلى أن خطط قوات الاحتلال هدفها التقليل من وجود المسلمين في القدس والمسجد الأقصى.

وأكد أن الإجراءات الإسرائيلية هذا العام أكثر تصعيدًا من السنوات الماضية.

اقرأ أيضًا: بالفيديو والصور الاحتلال يفرض قيودًا مشددة على دخول المصلين إلى القدس

وفرضت قوات الاحتلال قيودًا مشددة على وصول المصلين الفلسطينيين إلى مدينة القدس المحتلة، لأداء صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في المسجد الأقصى. 

بدورها، قالت محافظة القدس، إن سلطات الاحتلال منعت دخول مواطنين من حاجز قلنديا إلى القدس بحجة اكتمال العدد المسموح بدخوله.

وأشارت محافظة القدس إلى أن سلطات الاحتلال شددت من إجراءاتها حول القدس، عبر فرض قيود على الدخول ونشر الحواجز والتضييق على الوافدين إلى المدينة، في خطوة تهدف إلى تقليص أعداد المصلين.

ورغم التضييقات، أدَّى نحو 80 ألف مصل صلاة الجمعة الأولى من رمضان في المسجد الأقصى، بعد أن منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات الآلاف من المواطنين من الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة من الوصول إلى المسجد لأداء الصلاة.

ومن جهتها، دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أبناء شعبنا في القدس والداخل المحتل إلى استثمار أيام الشهر الفضيل في إفشال مخططات التهويد التي ينفذها الاحتلال والمستوطنون بحق المقدسات الإسلامية، وتأكيد الحق الديني والتاريخي الثابت في المسجد الأقصى المبارك.

المصدر / فلسطين أون لاين
#تهويد القدس #الصلاة في الأقصى #الحرب على غزة #ضم الضفة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة