"حماس" تدعو لمواصلة الحشد الشعبي وتكثيف الرباط في المسجد الأقصى

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أبناء شعبنا في القدس والداخل المحتل إلى استثمار أيام الشهر الفضيل في إفشال مخططات التهويد التي ينفذها الاحتلال والمستوطنون بحق المقدسات الإسلامية، وتأكيد الحق الديني والتاريخي الثابت في المسجد الأقصى المبارك.

وقالت "حماس" في تصريح صحفي يوم الجمعة، إنّ الاحتلال يتعمَّد إذلال المصلّين الوافدين إلى المسجد الأقصى، عبر إجراءات عسكرية مشددة وانتهاكات متواصلة، شملت تقييد أعداد المصلين بنحو عشرة آلاف فقط، وفرض قيود تعسفية على دخول الفلسطينيين بذريعة السن والتصاريح؛ في انتهاك صارخ لحرية العبادة، ومحاولة مكشوفة لفرض واقع تهويدي في المسجد المبارك.

وشددت على أنَّ عراقيل الاحتلال المستمرة وإجراءاته الهادفة إلى تقليل أعداد المصلين في المسجد الأقصى لن تفلح في كسر إرادة شعبنا، ولن تثنيه عن شدّ الرحال إلى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

ودعت "حماس" كل من يستطيع الوصول إلى الأقصى على المساهمة في نيل شرف الرباط والدفاع عنه، في ظل المخاطر المتزايدة التي تحيط به.

وشددت على ضرورة مواصلة الحشد الشعبي وتكثيف الرباط في المسجد المبارك، اغتناماً لفضل الشهر الكريم، وحمايةً للأقصى من مخططات الاحتلال وأطماع المستوطنين.



المصدر / فلسطين أون لاين