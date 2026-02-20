نسفٌ للمنازل وغاراتٌ جوية.. الاحتلال يُواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النّار بغزَّة

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، عبر القصف الجوي والمدفعي وإطلاق النار تجاه المواطنين ومنازلهم وخيامهم، بالإضافة إلى تواصل خروقاته للبروتوكول الإنساني، ما ضاعف حجم معاناة أهالي القطاع.

وأفادت مصادر محلية، فجر يوم الجمعة، بأن جيش الاحتلال نسّف مباني سكنية شرقي مخيم البريج وسط القطاع.

وأطلقت زوارق الاحتلال نيرانها بشكل مكثف في عرض بحر مدينة خان يونس جنوبي القطاع، فيما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها تجاه مناطق شرقي خان يونس.

وشنن طائرات الاحتلال غارتين شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي.

ومن جهتها، حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، "أونروا"، اليوم الخميس، من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، في ظل القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية، مؤكدة أنّ حجم الاحتياجات يفوق ما يسمح لها حاليا بتقديمه.

وقالت الوكالة، إنّ الظروف الإنسانية في القطاع لا تزال بالغة الصعوبة، مشيرة إلى أنّها تواصل أعمالها وتقديم خدمات أساسية للنازحين، تشمل الرعاية الصحية، والتعليم، والمأوى، والمساعدات الغذائية، وخدمات الحماية؛ من خلال شبكتها المنتشرة في مختلف مناطق القطاع.

وأكدت أنّ القيود المفروضة على الوصول الإنساني تحد من قدرتها على توسيع نطاق الاستجابة، داعية إلى رفع هذه القيود لتمكينها من تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان.



وأشارت وزارة الصحة إلى أنه منذ وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 611 شهيدًا، فيما وصل عدد الإصابات إلى 1630 إصابة، بينما بلغ عدد حالات الانتشال 726 شهيدًا.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة الجماعية 72,069 شهيدًا، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 171,728 إصابة.



