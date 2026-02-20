طقس فلسطين: ارتفاعٌ ملموسٌ على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو يوم الجمعة، صافيا بوجه عام دافئا حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، الرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

في ساعات المساء والليل: يكون الجو صافيا بوجه عام وبارداً نسبياً خاصة في المناطق الجبلية، الرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

السبت: يكون الجو صافيا الى غائم جزئي ودافئا ولا يطرتغير يذكر على درجات الحرارة، الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد: يكون الجو غائما جزئيا وبارداً نسبياً خاصة في المناطق الجبلية حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وفي ساعات المساء والليل تكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق الشمالية، الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الاثنين: يكون الجو غائما جزئيا وبارداً خاصة في المناطق الجبلية حيث يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الامطار على معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

المصدر / وكالات