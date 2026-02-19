فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

60 ألف مصلٍّ يؤدون صلاتيّ العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

مدبولي يطالب بتحديد مهام المجلس التنفيذي لغزة

حملة "إكرام الشهداء"... بدء انتشال جثامين من منزل عائلة "غباين" شمالي غزة

قطر تتعهد بمليار دولار دعما لجهود "مجلس السلام"

"أطباء بلا حدود": سنواصل عملنا في غزة والضفة رغم القيود الإسرائيلية

بالأسماء... الاحتلال يُفرج عن أربعة أسرى من قطاع غزَّة

الشهيد القيادي "محمد أبو عسكر".. تضحية أسطورية كتبت بدماء أبنائه الخمسة

"نعمل من أجل غزة"..."مجلس السلام" يعقد اجتماعه الأول

مع بداية رمضان بغزة.. البيض "يختفي" وسط اتهامات للتجار بالاحتكار

"ذا غارديان": إدارة ترامب تخطط لبناء قاعدة عسكرية في غزة

في ثاني أيام شهر رمضان ...

بالصور 60 ألف مصلٍّ يؤدون صلاتيّ العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

19 فبراير 2026 . الساعة 20:27 بتوقيت القدس
...
60 ألف مصلٍّ يؤدون صلاتيّ العشاء والتراويح في المسجد الأقصى
متابعة/ فلسطين أون لاين

أدى آلاف المصلين، مساء الخميس، صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى، في ثاني أيام شهر رمضان المبارك، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، إن 60 ألف مصل أدوا العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى، رغم القيود والإجراءات المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على دخول المصلين، ومنعها المواطنين من الضفة الغربية من الوصول إليه.

ويفرض الاحتلال القيود على المصلين تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك، حيث يمنع دخول الشبان إلى المسجد من أجل أداء صلاتي العشاء والتراويح، وأبعد عدداً من المرابطين والمرابطات عن المسجد الأقصى.

photo_2026-02-19_21-03-38 (2).jpg
 

أفادت محافظة القدس الشريف، بأن سلطات الاحتلال تمنع تنفيذ الخطط اللوجستية الخاصة باستقبال المصلين في المسجد الأقصى المبارك، داعية إلى تدخل دولي عاجل لحماية الحقوق الدينية والمدنية للفلسطينيين.

وأوضحت المحافظة، أن سلطات الاحتلال أصدرت منذ مطلع العام الجاري أكثر من 250 قرار إبعاد عن الحرم الشريف، في محاولة لفرض وقائع أحادية الجانب تخالف الوضع التاريخي والقانوني القائم.

photo_2026-02-19_21-03-38 (2).jpg
photo_2026-02-19_21-03-38 (4).jpg
 

#المسجد الأقصى #القدس #شهر رمضان

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة