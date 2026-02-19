المكتب الحكومي يرصد إجمالي عدد المسافرين والعائدين عبر رفح البري

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي، أن إجمالي عدد المسافرين منذ فتح معبر رفح البري حتى أمس الأربعاء، بلغ 640 مغادرًا و508 عائدين، و 26 مرجعًا.

وأشار المكتب الحكومي في بيان صحفي، يوم الخميس، إلى أن إجمالي عدد المسافرين والعائدين 1,148 مسافراً من أصل 3,400 مسافر يُفترض أن يسافروا عبر معبر رفح البري ذهاباً وإياباً، بنسبة التزام تقارب 33%.

ومن جهتها، دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" "مجلس السلام" خلال اجتماعه لرفع الحصار عن غزة وفتح المعابر، وعدم الاكتفاء بالفتح الجزئي البسيط للمعبر والانتهاكات المصاحبة من قبل للاحتلال للمسافرين.

وكان معبر رفح قد أُعيد فتحه، يوم الاثنين 2 فبراير، بشكل محدود ومقيد، وذلك بعد نحو عامين من الإغلاق الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي، حيث جرى فتح المعبر في الاتجاهين ولكن ضمن قيود مشددة.

يُذكر أن "إسرائيل" تسيطر منذ أيار/مايو 2024 على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ضمن حرب الإبادة الجماعية التي شنتها على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 واستمرت عامين.

وكان من المفترض أن تعيد "إسرائيل" فتح معبر رفح ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، إلا أنها تنصلت من ذلك.

المصدر / فلسطين أون لاين