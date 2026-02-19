فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

قصفٌ مدفعيٌّ وجويٌّ.. الاحتلال يُواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النَّار بغزَّة

نصائح طبية لتجنب مشاكل عسر الهضم والخمول بعد الإفطار في رمضان؟

الدولار ينتعش عالمياً بدفع من محضر "الفيدرالي" والتوترات العسكرية في المنطقة

"سناب" تطلق اشتراكات صناع المحتوى لتعزيز الدخل المباشر

الأمم المتحدة: هجمات "إسرائيل" المكثفة تثير مخاوف من "تطهير عرقي" في الضفة وغزَّة

الأمم المتحدة: الدعم السريع ارتكب إبادة جماعية في الفاشر

كيف نتناول الأدوية بأمان أثناء الصيام؟ إرشادات عملية لشهر رمضان

المكتب الحكومي يرصد إجمالي عدد المسافرين والعائدين عبر رفح البري

نيران صديقة تحرم أرسنال من فوز ثمين أمام تذيل الترتيب

جيش الاحتلال يشن غارات في مناطق متفرقة بجنوب لبنان

بالفيديو المكتب الحكومي يرصد إجمالي عدد المسافرين والعائدين عبر رفح البري

19 فبراير 2026 . الساعة 11:58 بتوقيت القدس
...
معبر رفح تحيطه أسلاك شائكة وإجراءات مشددة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي، أن إجمالي عدد المسافرين منذ فتح معبر رفح البري حتى أمس الأربعاء، بلغ 640 مغادرًا و508 عائدين، و 26 مرجعًا.

وأشار المكتب الحكومي في بيان صحفي، يوم الخميس، إلى أن إجمالي عدد المسافرين والعائدين 1,148 مسافراً من أصل 3,400 مسافر يُفترض أن يسافروا عبر معبر رفح البري ذهاباً وإياباً، بنسبة التزام تقارب 33%.

اقرأ أيضًا: تفتيشٌ مهين وتحقيقات قسرية... شهادات صادمة لعائدين عبر معبر رفح

ومن جهتها، دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" "مجلس السلام" خلال اجتماعه لرفع الحصار عن غزة وفتح المعابر، وعدم الاكتفاء بالفتح الجزئي البسيط للمعبر والانتهاكات المصاحبة من قبل للاحتلال للمسافرين.

وكان معبر رفح قد أُعيد فتحه، يوم الاثنين 2 فبراير، بشكل محدود ومقيد، وذلك بعد نحو عامين من الإغلاق الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي، حيث جرى فتح المعبر في الاتجاهين ولكن ضمن قيود مشددة.

يُذكر أن "إسرائيل" تسيطر منذ أيار/مايو 2024 على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ضمن حرب الإبادة الجماعية التي شنتها على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 واستمرت عامين.

وكان من المفترض أن تعيد "إسرائيل" فتح معبر رفح ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، إلا أنها تنصلت من ذلك.

المصدر / فلسطين أون لاين
#معبر رفح #وقف إطلاق النار #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #السفر عبر معبر رفح

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة