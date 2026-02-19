قصفٌ مدفعيٌّ وجويٌّ.. الاحتلال يُواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النَّار بغزَّة

واصل الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الثاني من شهر رمضان المبارك سلسلة من الغارات الجوية والقصف المدفعي وإطلاق النار، في خرق مستمر لاتفاق وقف إطلاق النَّار في غزة.

وأفادت مصادر صحفية، بأن الاحتلال شنَّ قصفًا مدفعيًا استهدف مواصي مدينة رفح جنوبي القطاع، فيما شنّ طيران الاحتلال سلسلة غارات شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها بشكل مكثف فجر اليوم شرقي مخيم البريج وسط القطاع، بينما واصلت مدفعية الاحتلال استهداف مناطق شرقي خانيونس.

وشهدت سماء مدينة غزة تحليقًا منخفضًا للطيران الحربي بالتزامن مع إطلاق قنابل إنارة شرقي الشجاعية، شرقي المدينة.

وفي السياق أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025 إلى 603، إضافة إلى تسجيل 1618 إصابة.

كما ارتفعت الحصيلة التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 إلى 72,063 شهيدًا و171,726 مصابًا بجراح متفاوتة، ما يعكس حجم الخسائر البشرية الكبيرة التي تكبدها القطاع خلال السنوات الماضية.

المصدر / فلسطين أون لاين