"هناك من وفر غطاءً للإبادة".. المخرجة كوثر بن هنية ترفض تكريمًا في برلين

18 فبراير 2026 . الساعة 15:40 بتوقيت القدس
...
الطفلة هند رجب
متابعة/ فلسطين أون لاين

رفضت مخرجة فيلم "صوت هند رجب" التونسية كوثر بن هنية تسلم جائزة "أكثر فيلم قيمةً" في برلين، خلال أمسية "السينما من أجل السلام" التي تُنظم سنويًا على هامش مهرجان برلين السينمائي في العاصمة الألمانية برلين.

موقف المخرجة التونسية لترك الجائزة خلفها على المنصة كان قرار احتجاجي بعد أن شهدت الأمسية ذاتها تكريم الجنرال الإسرائيلي السابق نوعام تيبون، الذي يُعد شخصية محورية في الوثائقي الكندي "الطريق بيننا"، تقديرًا لما وُصف بـ"إنقاذه أسرته" خلال عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

طالع المزيد: مشاركون في برلين السينمائي يطالبون المهرجان بإدانة الإبادة في غزة
 

Kaouther-Ben1-1757864935.webp
 

وخلال تسلمها الجائزة، ألقت بن هنية كلمة مؤثرة أمام حضور ضمّ وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون والممثل كيفن سبيسي، قالت فيها إنها تشعر "بالمسؤولية أكثر من الامتنان"، مؤكدة أن فيلمها لا يتناول قصة طفلة واحدة فحسب، بل يكشف "النظام الذي جعل قتلها ممكنًا"، على حد تعبيرها.

Untitled-1-20-730x438.jpg


وأضافت: "في هذه الليلة، في برلين، هناك من وفر غطاءً سياسيًا لتلك الإبادة، عبر إعادة توصيف القتل الجماعي للمدنيين على أساس أنه (دفاع عن النفس) أو (ظروف معقدة)، وعبر النيل من الذين يحتجون. لكن، كما تعلمون، السلام ليس عطراً يُرش فوق العنف كي تبدو السلطة مهذبة ومريحة. والسينما ليست وسيلة لتبييض الصورة".

وفي كلمتها، شددت بن هنية على أن الحديث عن السلام لا يمكن أن ينفصل عن العدالة والمساءلة وختمت موقفها برفض أخذ الجائزة، قائلة إنها ستعود لتسلّمها "حين يُسعى إلى السلام بوصفه التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا قائمًا على المساءلة".


وقع أكثر من 80 ممثلا ومخرجا وفنانا من المشاركين في مهرجان برلين السينمائي، من بينهم تيلدا سوينتون وخافيير بارديم، رسالة مفتوحة إلى منظمي المهرجان نُشرت مساء الثلاثاء طالبوهم فيها باتخاذ موقف واضح بشأن حرب "إسرائيل" على غزة.

وجاء في الرسالة "ندعو مهرجان برلين السينمائي إلى الوفاء بواجبه الأخلاقي والتعبير بوضوح عن معارضته للإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين". ونُشرت الرسالة كاملة في مجلة (فرايتي) الترفيهية.

المصدر / وكالات
