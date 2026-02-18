فينيسيوس يقود ريال مدريد للفوز على بنفيكا في ليلة مشحونة باتهامات عنصرية

سجل فينيسيوس جونيور هدفا رائعا في الشوط الثاني ليمنح ريال مدريد الفوز 1-صفر على مضيفه بنفيكا البرتغالي في ذهاب الملحق المؤهل لدور 16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مساء الثلاثاء، في ليلة طغى عليها اتهام البرازيلي لجيانلوكا بريستياني بإهانته عنصريا.

ووقع الحادث بعد لحظات من تسجيل فينيسيوس هدف التقدم لريال مدريد بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني على ملعب النور، قبل أن يوقف الحكم فرانسوا لوتكسييه المباراة لمدة 11 دقيقة بعد تفعيل بروتوكول مكافحة العنصرية التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم.





وأظهرت صور تلفزيونية الجناح الأرجنتيني وهو يغطي فمه بقميصه قبل أن يدلي بتعليق فسره فينيسيوس وزملاؤه القريبون على أنه إهانة عنصرية بحق اللاعب البالغ من العمر 25 عاما، والذي تعرض مرارا لمواقف عنصرية خلال المباريات في إسبانيا.

وتحولت الأجواء إلى عدائية بعد استئناف المباراة، وطُرد مدرب بنفيكا جوزيه مورينيو في الدقيقة 85 بعد حصوله على إنذارين، بينما حافظ ريال مدريد على تقدمه الضئيل قبل مباراة الإياب في سانتياجو برنابيو الأسبوع المقبل.

وقال فيدريكو بالبيردي قائد ريال مدريد لشبكة موفيستار بلس "من غير المعقول أنه مع وجود عشرات الكاميرات في الملعب، لم تتمكن أي منها من التقاط الإهانة العنصرية (التي وجهها بريستياني)، لكن إذا غطيت فمك لتقول شيئا، فهذا يقول الكثير".

وأضاف "بحسب زملائي الذين كانوا قريبين، فقد سمعوا شيئا بغيضا للغاية. يناضل الكثير من الناس ضد العنصرية في كرة القدم، وفينيسيوس واحد منهم. أنا فخور به وبمستواه الرائع".





ونفى بريستياني الاتهام وقال إن البرازيلي أخطأ في سماعه.

وكتب على إنستجرام "لم أكن عنصريا قط تجاه أي شخص وأنا حزين بسبب التهديدات التي تلقيتها من لاعبي ريال مدريد".

وبدأ بنفيكا المباراة بقوة، لكن الفريق الزائر سيطر تدريجيا على اللقاء، بينما بدا صاحب الأرض قانعا بالهجمات المرتدة، وقام تيبو كورتوا حارس ريال مدريد بتصد مذهل بيد واحدة لتسديدة فريدريك أورسنيس في الدقيقة 25.

وأنهى ريال مدريد الشوط الأول بقوة، ولم تظل النتيجة على حالها سوى بفضل براعة الحارس أناتولي تروبين، الذي أنقذ مرماه من هدفين مؤكدين من كيليان مبابي وأردا جولر.

تسديدة لا تُصد





جاء هدف المباراة الوحيد بعد خمس دقائق من نهاية الاستراحة، بعدما انطلق مبابي إلى الأمام ومرر الكرة إلى فينيسيوس على الجهة اليسرى، وتقدم البرازيلي قبل أن يتوغل إلى داخل منطقة الجزاء ويسدد كرة مذهلة لا تُصد في الزاوية العليا البعيدة.

واحتفل فينيسيوس بالرقص عند راية الركلة الركنية، وحصل على بطاقة صفراء من الحكم بسبب الإفراط في الاحتفال.

وأثناء جدال المهاجم مع الحكم، دخل في مشادة كلامية مع بريستياني، فهرع فينيسيوس وعدد من زملائه نحو الحكم.

ووضع لوتكسييه ذراعيه متقاطعين أمام وجهه، مفعلا بروتوكول مكافحة العنصرية وأوقف المباراة. وهدد لاعبو ريال مدريد بمغادرة الملعب مع تصاعد التوتر قبل استئناف المباراة في النهاية بعد 11 دقيقة.





وأصبحت الأجواء عدائية، وتعرض فينيسيوس لصيحات استهجان عالية كلما لمس الكرة، وأظهر البث انفعال مبابي بغضب وهو يصف بريستياني بأنه "عنصري لعين" عدة مرات بعد استئناف اللقاء.

وتصاعدت حدة التوتر مجددا في الدقيقة 85 عندما عرقل فينيسيوس ريتشارد ريوس. ليندفع مورينيو نحو الحكم الرابع مطالبا بمنح البرازيلي بطاقة صفراء ثانية، لكنه تلقى إنذارا بسبب احتجاجاته.

واستمر مورينيو الغاضب في الاحتجاج، وسرعان ما تلقى بطاقة صفراء ثانية.





وقال مورينيو لشبكة موفيستار بلس إنه تحدث مع فينيسيوس وبريستياني.

وأضاف مدرب ريال مدريد السابق "يقول فينيسيوس شيئا، ويقول بريستياني شيئا آخر. لا أريد أن أكون منحازا، ولا أريد أن أقول إنني أؤيد بريستياني بنسبة 100 بالمئة، لكن لا يمكنني أن أكون محايدا وأقول إن ما أخبرني به فينيسيوس هو الحقيقة. لا أستطيع. لا أعرف".

وتابع "سجل فينيسيوس هدفا لا يمكن أن يسجله إلا هو أو مبابي. كان عليه بعد ذلك الاحتفال مع زملائه بدلا من مواجهة 60 ألف شخص في هذا الملعب. هذا كل ما سأقوله"

