بالأرقام.. حركة المُسافرين عبر معبر رفح منذ اليوم الأول لفتحه

أصدر المكتب الإعلامي الحكومي، يوم الثلاثاء، إحصائية محدثة حول حركة المسافرين عبر معبر رفح البري، منذ الاثنين الماضي 2 فبراير -اليوم الأول لفتح المعبر- حتى الأحد الماضي 15 فبراير.

ووفقًا لرصد المكتب الحكومي، بلغ عدد المسافرين يوم الاثنين الماضي 2 فبراير 2026، 20 مسافرًا يضمُّون 5 مرضى و15 مرافقًا، فيما وصل إلى القطاع 12 مسافرًا منهم 9 نساء و3 أطفال.

ويوم الثلاثاء 3 فبراير 2026، غادر 40 مسافرًا يشملون 16 مريضًا و24 مرافقًا، فيما أرجع الاحتلال 26 مسافرًا ومنعهم من السفر، بينما وصل 26 عائدًا إلى غزة.

وبلغ عدد المسافرين يوم الأربعاء 4 فبراير 2026، 47 مسافرًا يُصنّفون 16 مريضًا و31 مرافقًا، بينما وصل إلى القطاع 25 عائدًا.

ويوم الخميس 5 فبراير 2026، غادر 7 مرضى و 21 مرافقًا بمجمل 28 مسافرًا ووصل إلى غزة 25 عائدًا.

وأغلق الاحتلال المعبر يومي الجمعة والسبت، حيث لم يتمكن أحد من مغادرة القطاع أو دخوله، وفقًا لرصد المكتب الحكومي.

اقرأ أيضًا: عائدون يروون لـ"فلسطين أون لاين" تفاصيل ساعات من التحقيق والتهديد تحت السلاح

ويوم الأحد 8 فبراير 2026، سافر 50 شخصًا يضمّون 19 مريضاً و31 مرافقاً، فيما وصل 44 عائدًا.

والاثنين 9 فبراير 2026، غادر 40 مسافرًا يضمون 20 مريضاً و20 مرافقاً، ووصل إلى القطاع 40 عائدًا.

ويوم الثلاثاء 10 فبراير 2026، سافر 50 شخصًا يصنَّفون 19 مريضاً و31 مرافقاً، فيما وصل 41 عائدًا.

وفي رصد حركة المعبر يوم الأربعاء 11 فبراير 2026، 19 مريضاً و33 مرافقاً من السفر، بينما وصل 46 عائدًا.

ويوم الخميس 12 فبراير 2026، سافر 65 مواطنًا بينهم 28 مريضاً و37 مرافقاً، ووصل 43 عائدًا.

ويوم الأحد 15 فبراير 2026، تمكّن 64 مسافرًا يضمون 27 مريضاً و37 مرافقاً، فيما وصل 54 عائدًا.

اقرأ أيضًا: "فصائل المقاومة": ممارسات الاحتلال عبر معبر رفح تتطلّب تدخلًا عاجلًا من الوسطاء والضّامنين

ووفقًا لرصد المكتب الحكومي، بلغ عدد المسافرين عبر معبر رفح البري 455 مسافراً، فيما وصل 356 عائدًا، بينما أرجع الاحتلال 26 مسافرًا بعد رفضه عبورهم عبر معبر رفح.

وبلغ إجمالي عدد المسافرين والعائدين 811 من أصل 2,800 مسافر يُفترض أن يسافروا عبر معبر رفح البري ذهاباً وإياباً، بنسبة التزام تقارب 29%.

وكان معبر رفح قد أُعيد فتحه، يوم الاثنين 2 فبراير، بشكل محدود ومقيد، وذلك بعد نحو عامين من الإغلاق الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي، حيث جرى فتح المعبر في الاتجاهين ولكن ضمن قيود مشددة.

يُذكر أن "إسرائيل" تسيطر منذ أيار/مايو 2024 على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ضمن حرب الإبادة الجماعية التي شنتها على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 واستمرت عامين.

وكان من المفترض أن تعيد "إسرائيل" فتح معبر رفح ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، إلا أنها تنصلت من ذلك.

المصدر / فلسطين أون لاين