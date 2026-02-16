مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

اقتحم مستوطنون، صباح يوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على دخول المصلين والمقدسيين للمسجد، واحتجزت هوياتهم عند بواباته.

ودعت "جماعات الهيكل" المتطرفة أنصارها لاقتحام المسجد الأقصى، احتفالًا ببداية "الشهر العبري" الجديد، في 17 و18 الشهر الجاري.

وأمس الأحد، اقتحم عضو الكنيست المتطرف عميت هليفي المسجد الأقصى، ودعا لاستمرار اقتحام المستوطنين لباحاته في شهر رمضان المبارك.

وأكدت محافظة القدس أن اقتحام هليفي جاء في إطار جولة استفزازية برفقة ما تُسمّى إدارة "جبل الهيكل"، في ظل تصاعد الدعوات الإسرائيلية لفرض واقع جديد داخل الأقصى، بما يشكل تهديدًا للمقدسات الإسلامية ومحاولة لتغيير الوضع القائم في باحاته.

ومن جهته، دعا خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، الشعوب العربية والإسلامية وزعماء الدول إلى دعم القدس وتحمل مسؤولياتهم تجاه المسجد الأقصى، محذرا بأن حكومة الاحتلال الإسرائيلي بقيادة بنيامين نتنياهو تنفذ مخططًا عدوانيًا ضد المسجد المبارك.

وقال صبري إن الاحتلال قرر إبعاد عشرات الشبان عن المسجد خلال شهر رمضان ومنع أي تسهيلات للمصلين القادمين من الضفة الغربية، ما يؤدي إلى انخفاض أعداد المصلين مقارنة بالسنوات السابقة.

وشهد المسجد الأقصى المبارك تصاعدا لاقتحامات المستوطنين وانتهاكاتهم لقدسية المسجد واستباحة حرمته، خلال شهر يناير الماضي.

وأفاد مركز معلومات فلسطين "معطى" أن 12136 مستوطنا متطرفا اقتحموا المسجد الأقصى خلال شهر يناير 2026، بينهم وزير الاحتلال المتطرف "بن غفير" في الـ13 من يناير.

