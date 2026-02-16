أرسنال يسحق ويغان أتلتيك برباعية نظيفة في كأس الاتحاد الإنكليزي

بلغ فريق أرسنال الدور ثمن النهائي لكأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، بتحقيقه فوزًا سهلًا برباعية نظيفة على ضيفه ويغان أتلتيك، المنافس في الدرجة الثالثة على ملعب "الإمارات"، الأحد.

وحسمت كتيبة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، نتيجة الفوز خلال الشوط الأول، بتسجيل الأهداف الأربعة في غضون 16 دقيقة مستغلة اندفاعها الهجومي القوي في مواجهة الهشاشة الدفاعية للمنافس.

وأصبح "الغانرز" أول فريق من الدوري الإنكليزي الممتاز يسجل أربعة أهداف خلال أول نصف ساعة من مباراة في كأس الاتحاد الإنكليزي.

ومنح نوني مادويكي التقدم لأرسنال بعد 11 دقيقة من البداية، قبل أن يعزز البرازيلي غابرييل مارتينيلي من تفوق صاحب الأرض في الدقيقة 18، بتمريرتين حاسمتين من إيبيريتشي إيزي.

وبعد ذلك بخمس دقائق، هز جاك هانت، مدافع ويغان، شباك فريقه بالخطأ في مرماه بعد تمريرة عرضية من بوكايو ساكا، قبل أن يختتم البرازيلي الآخر غابرييل جيسوس رباعية أرسنال في الدقيقة 27.

وفي مباريات أخرى، حسم ليدز يونايتد فوزه على مضيفه برمنغهام سيتي بنتيجة 2-4 بركلات الترجيح، بعد تعادلهما 1-1، وتغلب ولفرهامبتون واندرارز على مضيفه غريمسبي تاون 1-0، وبالنتيجة ذاتها انتصر سندرلاند على أوكسفورد يونايتد.

كما فاز فولهام بنتيجة 2-1 على ستوك سيتي، ليضمن مكانه في الدور ثمن النهائي.

