100 شخصية فنية عالمية تعلن دعمها الكامل لـ"ألبانيزي"

وقَّع أكثر من مئة شخصية بارزة من عالم الفن والترفيه رسالة مفتوحة دعمًا لخبيرة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة فرانسيسكا ألبانيزي، التي تواجه دعوات للاستقالة بسبب تعليقاتها حول الحرب في غزة.

وفي رسالة نظمتها مجموعة فناني فلسطين، أكدت دعم أكثر من 100 شخصية ثقافية، من بينهم الممثلان مارك روفالو وخافيير بارديم، والكاتبة الحائزة على جائزة نوبل آني إرنو، والموسيقية البريطانية آني لينوكس لألبانيز.

وقال الموقعون "إنهم يقدمون الدعم الكامل لفرانسيسكا ألبانيزي، المدافعة عن حقوق الإنسان وبالتالي أيضا عن حق الشعب الفلسطيني في الوجود".

وأضافت الرسالة، أن "هناك عدد لا نهائي منا، في كل ركن من أركان الأرض، يريدون أن لا تكون القوة هي القانون. من يعرف معنى كلمة 'قانون' حقا".

ومن المشاهير الآخرين الذين قدموا دعمها الممثلات روزا سالازار وآسيا أرجينتو، والمخرجين المرشحين للأوسكار يورغوس لانثيموس وكاوثر بن هانيا، ونجم الموسيقى اللاتينية ريسيدينتي، والمصورة نان جولدين.

ومن جهتها، دعت منظمة العفو الدولية دولا أوروبية، إلى التراجع عن "الهجمات الشائنة" ضد المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي.

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو أنييس كالامار، إن وزراء دول أوروبية بينها فرنسا والتشيك والنمسا وألمانيا وإيطاليا، "هاجموا" ألبانيزي استنادا إلى "مقطع فيديو مجتزأ عمدا" أُسيء من خلاله عرض رسالتها.



وهاجم وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي على خلفية تنديدها بالنظام الدولي الذي سمح بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، داعيًا إلى إقالتها.

جاءت تصريحات بارو أمام البرلمان رداً على مداخلة لألبانيزي عبر الفيديو، السبت الماضي، خلال منتدى نظمته قناة الجزيرة في الدوحة، تحدثت فيها عن "عدو مشترك" قالت إنه أتاح وقوع "إبادة جماعية" في غزة، في إشارة إلى النظام الدولي الذي وفر الغطاء السياسي والعسكري "لإسرائيل".

ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أصدرت ألبانيزي، عدة تقارير وثقت فيها الإبادة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في غزة، ووصفت في أكثر من مناسبة الهجمات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بأنها "إبادة جماعية".

المصدر / فلسطين أون لاين