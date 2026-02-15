"التعليم": ترتيبات جديدة للدوام المدرسي والامتحانات خلال رمضان

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلن المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، صادق الخضور، يوم الأحد، عن ترتيبات جديدة تتعلق بالدوام المدرسي والامتحانات خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح الخضور، في تصريحات إذاعية، أن الدوام المدرسي سيبدأ خلال شهر رمضان يوميًا الساعة 9:00 صباحًا، مشيرًا إلى أن تحديد ساعة نهاية الدوام متروك لكل مدرسة وفقاً لعدد الحصص والترتيبات المعمول بها سابقاً.

وبين احتمالية عقد الامتحانات "الشهرية" مع نهاية الشهر الفضيل، ضمن التعليمات الوزارية للمدارس بالتعامل بمرونة عالية مع هذا الملف، خاصة مع مطالبات الطلبة بتأجيلها لما بعد عطلة عيد الفطر.

وبيّن المتحدث أن الوزارة ستتبع الإجراءات المعتادة في رمضان عبر اختزال خمس دقائق من الوقت الفاصل بين الحصص، وتقليص مدة "الفرصة" المدرسية، نظراً لإغلاق المقاصف طيلة أيام الشهر الفضيل.

وشدد على ضرورة تركيز الهيئات التدريسية على المباحث الأساسية لتعويض "الدوام المجتزأ" الناتج عن الظروف الراهنة.

وعلى صعيد قطاع غزة، أعلن الخضور عن انتهاء الدورة الثالثة من امتحانات الثانوية العامة للطلبة في القطاع، مؤكداً أن العمل جارٍ حالياً على معالجة البيانات وحوسبتها، ومن المتوقع إعلان النتائج الرسمية في غضون أسبوعين.

ودعا الخضور إلى استثمار "يوم المهمات" بشكل فعلي وعدم الاكتفاء بالجانب الشكلي، مشيداً بمبادرة معلمي الثانوية العامة الذين يداومون لخمسة أيام وأكثر، مؤكداً أن الأولوية القصوى تظل دائماً لمصلحة الطالب واستمرارية المسيرة التعليمية.