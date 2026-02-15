قاسم: الاحتلال يتعمد تصعيد الأوضاع بغزة قُبيل"مجلس السلام"

متابعة/ فلسطين أون لاين

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم إن الاحتلال ارتكب مجزرة كبيرة ليلة أمس وصباح اليوم، وما زال يستهدف المدنيين في بيوتهم وخيامهم تحت دعاوى ومبررات قال إنها لا أساس لها من الصحة.

وأضاف قاسم، في تصريح صحافي، يوم الأحد، أن الاحتلال يواصل تصعيد خروقاته بحق الشعب الفلسطيني، في انتهاك خطير لاتفاق وقف إطلاق النار، واستهتار بجهود الوسطاء الرامية إلى منع تصاعد الأوضاع.

وأوضح أن الاحتلال يتعمد تصعيد الأوضاع في قطاع غزة قبيل انعقاد ب"مجلس السلام"، لفرض وقائع على الأرض، ولإرسال رسالة مفادها، بحسب قوله، أن لا قيمة للحديث عن السلام أو عقد اجتماعات لهيئات السلام، وأن ما يجري على الأرض هو القتل.

ودعا قاسم الوسطاء والدول الضامنة التي حضرت في مؤتمر شرم الشيخ وما يسمى "مجلس السلام" والقيادات الممثلة فيه، إلى إثبات جديتهم في إحقاق السلام في قطاع غزة، عبر الضغط على الاحتلال عمليًا لوقف خروقاته وتنفيذ التزاماته.

وأشار إلى أن الاحتلال قتل أكثر من 600 مواطن فلسطيني منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، مجددًا الدعوة إلى تحرك فاعل من الوسطاء وعدم الاكتفاء بالبيانات المنددة بالتصعيد.

وفي وقت سابق، كشف وكالة "رويترز"، الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم الإعلان عن خطة إعادة إعمار قطاع غزة بمليارات الدولارات، ومشاركة تفاصيل حول قوة استقرار بتفويض من الأمم المتحدة، وذلك خلال الاجتماع الأول لـ"مجلس السلام" في 19 فبراير/شباط الجاري في العاصمة الأميركية واشنطن.