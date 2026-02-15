منظمة العفو تطالب دولا أوروبية بالتراجع عن استهداف ألبانيزي

متابعة/ فلسطين أون لاين

دعت منظمة العفو الدولية دولا أوروبية، إلى التراجع عن "الهجمات الشائنة" ضد المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي.

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو أنييس كالامار، إن وزراء دول أوروبية بينها فرنسا والتشيك والنمسا وألمانيا وإيطاليا، "هاجموا" ألبانيزي استنادا إلى "مقطع فيديو مجتزأ عمدا" أُسيء من خلاله عرض رسالتها.

وأضافت كالامار أن الوزراء الذين "نشروا معلومات مضللة" يجب ألا يكتفوا بحذف تعليقاتهم من منصات التواصل الاجتماعي، "بل عليهم أن يعتذروا علنا ويسحبوا أي دعوات لاستقالة فرانشيسكا ألبانيزي".

كما دعت الأمينة العامة للمنظمة الدولية، حكومات الدول الأوروبية المقصودة بالبيان إلى التحقيق في كيفية حدوث "نشر هذه المعلومات المضللة" بهدف منع تكرارها، وفق البيان.

الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار

وأشارت إلى أن الدعوات لاستقالة المقررة الخاصة تأتي ضمن "سلسلة مقلقة" من الهجمات الشخصية ومحاولات إسكاتها.

وأكدت كالامار، أن "هذه الحملة التشويهية" لا تؤدي إلا إلى "صرف الانتباه" عن "الإبادة الجماعية في غزة، ونظام الفصل العنصري، والاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة"، وفق نص البيان.

وشددت على أن التزام" المقررة الخاصة "بالتحقيق الموضوعي في الوقائع استنادا إلى أدلة قوية وتطبيق القانون الدولي" كان "حاسما في كشف الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين، وتواطؤ أطراف ثالثة".

وحذرت الأمينة العامة من أن هذه اللحظة "حرجة للبشرية"، وأن "المؤسسات القانونية ومنظومة حقوق الإنسان تتعرض لهجوم غير مسبوق"، قائلة إن "استخدام المعلومات المضللة لتجريدها من الشرعية" يمثل "تهديدا عميقا لحقوق الإنسان وسيادة القانون".