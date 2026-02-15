فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حماس: قرار الاحتلال بسرقة أراضي الضفة باطل ولا شرعية له

لأول مرة منذ 1967: المصادقة على مقترح تسجيل أراضي في الضفة لصالح "إسرائيل"

موسوي يحذر ترمب من حرب مع إيران وسط تحفظات حول مفاوضات جنيف

الصحة بغزة: 20 ألف مريض وجريح ينتظرون السفر للعلاج

8 أطعمة تمنح بشرة متوهجة وشعرًا قويًا وأظافر صلبة

الاحتلال يخطر بهدم أكثر من 20 منزلًا ومنشأة في عناتا شمال القدس

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال

فيديو متداول يوثّق اعترافات لجندي إسرائيلي بارتكاب جرائم حرب في غزة

مجمع ناصر الطبي ينفي ادعاءات "أطباء بلا حدود" حول وجود مظاهر مسلحة داخله

12 شهيداً في سلسلة غارات استهدفت خيامًا تؤوي نازحين شمال وجنوب القطاع

لأول مرة منذ 1967: المصادقة على مقترح تسجيل أراضي في الضفة لصالح "إسرائيل"

15 فبراير 2026 . الساعة 14:44 بتوقيت القدس
...
يهدف القرار إلى تسجيل مناطق واسعة في الضفة الغربية باعتبارها "أراضي دولة"

أقرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، مشروع قرار يقضي ببدء إجراءات تسوية وتسجيل أراضٍ في الضفة الغربية، في خطوة هي الأولى منذ عام 1967.

ويهدف القرار إلى تسجيل مناطق واسعة في الضفة الغربية باعتبارها "أراضي دولة"، ما يمهّد لتوسيع السيطرة الإسرائيلية على هذه الأراضي.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين في حكومة الاحتلال، بينهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الجيش يسرائيل كاتس، تأكيدهم على أن القرار يتيح تسجيل مساحات شاسعة من الأراضي باسم الدولة.

واعتبر سموتريتش القرار جزءًا من ما وصفه بـ"الثورة الاستعمارية للسيطرة على كل أراضينا"، فيما شدد كاتس على أن الحكومة تصدّق للمرة الأولى منذ حرب عام 1967 على تسجيل الأراضي في الضفة الغربية.

وأشار البيان المشترك للوزيرين إلى تخصيص ميزانية لوزارة العدل، لتنفيذ عملية تسجيل الأراضي باسم دولة الاحتلال، في خطوة اعتبرت جزءًا من سياسة إسرائيلية مستمرة لتكريس السيطرة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حكومة الاحتلال #قانون مصادرة الأراضي #تسوية أراضي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة