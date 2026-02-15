موسوي يحذر ترمب من حرب مع إيران وسط تحفظات حول مفاوضات جنيف

حذّر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء عبد الرحيم موسوي، الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من أن أي مواجهة عسكرية مع إيران ستضر بهيمنة الولايات المتحدة على العالم. وقال موسوي في تصريحاته الأخيرة: "على ترمب أن يعلم أن أي معركة ضد إيران ستعلمه درسًا تاريخيًا"، مضيفًا أن الحرب مع بلاده "ستمنعه من ممارسة الهيمنة مرة أخرى". وتساءل موسوي: "إذا كان ترمب يرغب في الحرب، فلماذا يتحدث عن المفاوضات؟".

وفي السياق ذاته، نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى، إبراهيم رضائي، قوله إن الوفد الإيراني المفاوض حضّر حزمة من المقترحات، معربًا عن تشككه في نتائج جولة المفاوضات المرتقبة في جنيف، معتبرًا أن الولايات المتحدة لديها سوابق عديدة في انتهاك الاتفاقيات. وأوضح رضائي أن "لن نناقش في هذه الجولة وقف تخصيب اليورانيوم ولن يتم إخراج المخزون المخصب من البلاد"، مؤكدًا أن المفاوضات لا تشمل الملف الصاروخي أو القضايا الإقليمية.

تأتي هذه التصريحات بينما تُجرى الترتيبات لعقد محادثات بين الولايات المتحدة وإيران في مدينة جنيف السويسرية، الثلاثاء المقبل، بوساطة عمانية، بهدف بحث الملف النووي ومساعي التهدئة. وكان ترمب قد أعلن، في السادس من فبراير/شباط الجاري، عن عقد مفاوضات جديدة "في وقت مبكر من الأسبوع المقبل" دون تحديد موعد دقيق، بعد سلسلة لقاءات غير مباشرة استضافتها سلطنة عمان.

المصدر / وكالات