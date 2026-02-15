مستوطنون يهاجمون مزارعين فلسطينيين ويعتدون على ممتلكاتهم بالضفة

شنت مجموعات من المستوطنين، صباح الأحد، سلسلة هجمات على المزارعين الفلسطينيين وممتلكاتهم في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة.

واعتدى مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، على المواطنين في خربة الحمة بالأغوار الشمالية. وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستوطنين هاجموا مساكن المواطنين في الخربة، وشرعوا بترهيب الأهالي، فيما تدخلت قوات الاحتلال لصالحهم، وقامت بتفتيش عدة منازل، وتدمير محتوياتها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن عمار فقها بعد مداهمة منزله، واحتجازه، والتنكيل به، قبل أن يتم الافراج عنه.

وأفادت مصادر محلية أن مستوطنين هاجموا ناصر أبو عبيد خلال رعيه للمواشي في خربة التبان بمسافر يطا جنوب الخليل، وحاولوا سرقة قطيعه قبل أن يتصدى لهم الأهالي.

كما أصيب آذن مدرسة المالح بالأغوار الشمالية إثر اعتداء مستوطنين وجنود الاحتلال عليه صباح اليوم.

وفي منطقة حوارة بمسافر يطا، حاول مستوطنون سرقة مركبة فلسطيني بعد اقتحام مساكن الأهالي، بينما قطع مستوطنون عددا من أشجار الزيتون في جبل قماص بين بلدتي بيتا وأوصرين جنوبي نابلس.

كما اقتحمت مجموعات المستوطنين واد الحج عيسى قرب بلدة عقربا جنوب نابلس واعتدت على شاب في المكان، في حين هاجم مستوطنون عددا من المزارعين في بلدة ديراستيا أثناء عملهم بأراضيهم في وادي قانا بين مدينتي سلفيت وقلقيلية.

وقال رئيس مجلس قروي مسافر يطا جنوب الخليل، نضال أبو عرام إن سكان المنطقة يعانون من اعتداءات متكررة من المستوطنين، كان آخرها محاولة سرقة قطيع أغنام من قرية التبان بعد إنشاء بؤرة استيطانية في المنطقة.

وأضاف أن قرى مسافر يطا محرومة من المياه بعد قطعها من قبل المستوطنين، حيث يعيش نحو 200 عائلة بدون مياه، إضافة إلى السيطرة على آبار التجميع.

وأوضح أبو عرام أن قرار الاحتلال بوضع اليد على تلة ماعين القريبة من بلدة الكرمل يهدف إلى إقامة نقطة عسكرية لتوفير الحماية لعنف المستوطنين وفتح المجال للسيطرة على أراضي الفلسطينيين.

ووفق معطيات نشرتها وزارة الزراعة الفلسطيني، فاقتلع جيش الاحتلال ومستوطنوه خلال الأسبوع الماضي 777 شجرة زيتون في الضفة الغربية، إلى جانب اعتداءات أخرى أسفرت عن خسائر تجاوزت 760 ألف دولار للقطاع الزراعي الفلسطيني.

وتؤدي هذه الاعتداءات إلى تدهور الغطاء النباتي والتنوع البيولوجي، كما تؤثر على المواسم الزراعية القادمة نتيجة تدمير مصادر المياه والاعتداء على مزارع الفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين