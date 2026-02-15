خمس فوائد صحية لصيام رمضان

شهر رمضان المبارك ليس مجرد مناسبة دينية، بل يمثل فرصة لتحسين الصحة الجسدية والنفسية أيضًا. الصيام من بزوغ الفجر حتى غروب الشمس يعزز التأمل، العبادة، وأعمال الخير، ويعود على الجسم بعدة فوائد صحية مثبتة علميًا.

تنظيم الكوليسترول والدهون

أظهرت الدراسات أن الصيام يساهم في خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم، مما يقلل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية. كما يساعد الصيام على استهلاك الدهون المخزنة في الجسم، ما يدعم فقدان الوزن بشكل طبيعي.

كبح الشهية وتحسين الهضم

اعتياد الجسم على كميات أقل من الطعام يمنح الجهاز الهضمي فرصة للراحة، ويؤدي تدريجيًا إلى تقليص حجم المعدة والتحكم في الشهية، وهو تأثير قد يفوق بعض الحميات الغذائية التقليدية.

إزالة السموم وتعزيز الصحة النفسية

الصيام يساعد الجسم على التخلص من السموم المخزنة في الدهون، ويعزز قدرة الدماغ على مواجهة الضغوط وتحسين المزاج والذاكرة. كما يشجع على إنتاج خلايا دماغية جديدة وتحسين التركيز والتعلم.

نصائح لصيام صحي

الإفطار المتوازن: بدء الإفطار بثلاث تمرات وماء، وحساء خفيف، ثم وجبة رئيسية غنية بالخضراوات، والبروتينات الصحية، والحبوب الكاملة، وتجنب الأطعمة الدسمة والمقلية والمالحة.

سحور غني بالمواد الغذائية: اختَر أطعمة منخفضة المؤشر السكري مثل الشوفان، الحبوب الكاملة، اللبن، والحمص، مع شرب السوائل لتعويض فقدان الماء خلال النهار.

الترطيب: قلل المشروبات المدرة للبول كالقهوة والمشروبات الغازية، وزد من شرب الماء والعصائر الطازجة لتجنب الجفاف والصداع.

الرياضة باعتدال: مارس الرياضة قبل السحور أو بعد الإفطار بساعات، لتجنب الإرهاق والجفاف، مع الحرص على شرب السوائل الكافية.

الابتعاد عن العادات الضارة: رمضان فرصة للتقليل من السكر، التدخين، واتباع عادات صحية مستدامة كتناول الخضراوات والإكثار من الماء وممارسة الرياضة بانتظام.

رمضان فرصة لتعزيز الصحة الجسدية والنفسية، وتحقيق توازن بين التغذية والروحانية.

المصدر / وكالات