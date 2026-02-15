دار الإفتاء تدعو إلى تحري هلال رمضان مساء الثلاثاء

دعت دار الإفتاء الفلسطينية المواطنين إلى تحري هلال شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ، عند غروب شمس يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 17 شباط/فبراير.

وحثّ المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية ورئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين كل من يشاهد الهلال على التواصل مع أقرب مكتب للإفتاء، أو مراجعة المقرّ الرئيس في القدس، للإدلاء بشهادته، أو الاتصال على الأرقام المخصّصة لذلك:

02-6260042

02-6260102

0599-111984

0505-748084

فاكس: 02-6262495

وأوضح المفتي أن ثبوت هلال رمضان يُكتفى فيه بشهادة عدل واحد، لكونه إيذانًا ببدء عبادة الصوم.

كما دعا المواطنين إلى متابعة البيان الرسمي الذي سيصدر مساء الثلاثاء عبر إذاعة صوت فلسطين، وتلفزيون فلسطين، والقناة الفضائية الفلسطينية.

المصدر / وكالات