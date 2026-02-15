فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"يركا" تعلن الحداد وتدخل في إضراب شامل احتجاجًا على تصاعد الجريمة

دار الإفتاء تدعو إلى تحري هلال رمضان مساء الثلاثاء

سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف جنوب لبنان

ارتفاع ملموس على درجات الحرارة هذا الأسبوع وأجواء مغبرة

10 شهداء في سلسلة غارات استهدفت خياما تؤوي نازحين شمال وجنوب القطاع

إصابة شاب برصاص الاحتلال واقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة

ترامب ونتنياهو يتفقان على تشديد الضغط على إيران عبر تقليص صادراتها النفطية

طفل فلسطيني يروي كيف اعتقله وضربه 5 جنود إسرائيليين

مظاهرات في بريطانيا وفرنسا للمطالبة برفع الحصار عن غزة ومحاسبة الاحتلال

الخليل تدفع نحو نموذج القدس.. وما يجري إعادة احتلال للمدينة وتقسيم المُقسَّم

دار الإفتاء تدعو إلى تحري هلال رمضان مساء الثلاثاء

15 فبراير 2026 . الساعة 10:02 بتوقيت القدس
...
صورة توضيحية

دعت دار الإفتاء الفلسطينية المواطنين إلى تحري هلال شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ، عند غروب شمس يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 17 شباط/فبراير.

وحثّ المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية ورئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين كل من يشاهد الهلال على التواصل مع أقرب مكتب للإفتاء، أو مراجعة المقرّ الرئيس في القدس، للإدلاء بشهادته، أو الاتصال على الأرقام المخصّصة لذلك:

02-6260042

02-6260102

0599-111984

0505-748084

فاكس: 02-6262495

وأوضح المفتي أن ثبوت هلال رمضان يُكتفى فيه بشهادة عدل واحد، لكونه إيذانًا ببدء عبادة الصوم.

كما دعا المواطنين إلى متابعة البيان الرسمي الذي سيصدر مساء الثلاثاء عبر إذاعة صوت فلسطين، وتلفزيون فلسطين، والقناة الفضائية الفلسطينية.

المصدر / وكالات
#شهر رمضان #هلال رمضان #تحري هلال رمضان

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة