سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف جنوب لبنان

نفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية، فجر وصباح الأحد، سلسلة من الهجمات الجوية المكثفة التي استهدفت عدة مناطق في عمق الجنوب اللبناني، مما أدى إلى تصاعد التوتر الميداني في ظل استمرار الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في نوفمبر الماضي.

تفاصيل العدوان الجوي

وأفادت مصادر ميدانية بأن الغارات الإسرائيلية تركزت على مرتفعات جبل الريحان ومنطقة إقليم التفاح، بالإضافة إلى محيط وادي برغز وبلدتي بصليا وحومين الفوقا (منطقة الحميلة). وفي تطور ميداني آخر، أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على استهداف منزل غير مأهول في حي "الكساير" شرقي بلدة ميس الجبل بعبوات متفجرة في محاولة لتدميره.

الموقف الإسرائيلي

من جانبه، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي بياناً أكد فيه شن الهجمات، زاعماً أنها استهدفت مستودعات لتخزين الأسلحة ومنصات لإطلاق الصواريخ تابعة لحزب الله. وادعى البيان الإسرائيلي أن وجود هذه المواقع يمثل خرقاً للتفاهمات الأمنية القائمة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي.

تأتي هذه الغارات في وقت يشهد فيه الجنوب اللبناني حالة من الهشاشة الأمنية، حيث يسجل لبنان خروقات إسرائيلية متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في نوفمبر 2024. وقد أدت هذه الانتهاكات منذ سريانها إلى سقوط مئات الضحايا بين شهيد وجريح في صفوف المدنيين.

المصدر / وكالات