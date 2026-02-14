الشيباني: نهاية المفاوضات مع "إسرائيل" ستكون بالانسحاب ونركز على إعمار بلادنا

قال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إن "الدولة السورية انتهجت مسارا واقعيا تجاه دولة الاحتلال، وقالت منذ اليوم الأول أنها تريد التركيز على إعادة إعمار البلاد ولم شمل السوريين للدخول في حالة التعافي وصولا إلى التنمية، وربما لم ترق لـ"إسرائيل" هذه السياسة فهي تبحث عن الصراعات الجانبية في المنطقة".

وتحدث خلال مشاركته في أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، يوم السبت، عن المفاوضات المباشرة الجارية معها بوساطة واشنطن، بالقول إن المفاوضات "لم تصل بالتأكيد إلى فرض القبول بالأمر الواقع" الذي أحدثته سلطات الاحتلال في الجنوب السوري.

وتوقع أن تكون نهاية هذه المفاوضات بانسحاب جيش الاحتلال من المناطق التي توغلت إليها بعد 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، ووقف التدخل في الشأن السوري، وعدم انتهاك الأجواء وعدم التدخل في السيادة السورية.

وأشار الشيباني إلى أن "رفع العقوبات عن سورية هو المفتاح لإعادة الإعمار، فمخيمات النزوح لا تزال موجودة في البلاد، كما أن عددا كبيرا من اللاجئين السوريين ما زالوا في الخارج، وحرصنا منذ بداية العام الأول على إعادة تعريف سورية الجديدة بكونها تريد التعاون والتفاعل مع الجميع".

وأضاف أن السوريين يشعرون بالقلق إزاء ممارسات سلطات الاحتلال تجاه بلدهم، حيث تم قصف سورية بأكثر من ألف غارة جوية، وتم أيضا احتلال أراض جديدة من الجنوب السوري، وممارسة اعتقالات وأكثر من 500 توغل بري.

وتابع الشيباني: "لم يكن هذا العام بما يحمل من إنجازات خاليا من التحديات، وعملنا على إعادة بنية الدولة وبناء الثقة بين الحكومة والشعب. خلال 14 عاما كرس النظام البائد حالة الانقسام، وبعد انتصار الثورة ترسخت فكرة حصر السلاح بيد الدولة".

وشدد الوزير السوري على أن بلاده منهكة من الحرب، "وسوء الإدارة أرساها النظام البائد، والمجتمع السوري ممزق بين الداخل والخارج ونواجه صعوبات إنسانية وصعوبات في البنية التحتية".

وقال: "ما نعتمد عليه هو الشعب السوري الذي يمتلك إرادة كبيرة، ولديه طموح، وقد استفدنا من تجارب المنطقة سواء الصحيحة أو التي كانت قد جانبت الصواب"، معربا عن الشعور "بالرضا لما حقنناه من إنجازات ولكننا نسعى لأن نقدم الأفضل لشعبنا ولن نكل أو نمل وسنصل الليل بالنهار حتى نبني سورية التي نطمح إليها إلى جانب شعبنا".

وشدد الشيباني على أن "الدولة السورية لم تتنصل من مسؤوليتها تجاه ما حدث في السويداء والمناطق الأخرى، فكانت المصلحة الوطنية ومصلحة الشعب هي العليا".

وبينّ أن "التنوع المتواجد في سورية هو مصدر قوة لها، ونحن نمتلك مصالح علينا نتفق عليها منها وحدة الأراضي السورية وسلامتها، ونعمل تحت سقف القانون، وهذا المسار بحاجة لثقافة سياسية".

المصدر / فلسطين أون لاين