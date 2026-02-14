رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يدعو إلى “وقف إبادة” الفلسطينيين

دعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، محمود علي يوسف، السبت، إلى “وقف إبادة” الفلسطينيين، وذلك في كلمته خلال افتتاح أعمال القمة السنوية الـ39 للاتحاد في أديس أبابا.

وأكد علي يوسف أن معاناة الشعب الفلسطيني “تتحدّى ضمائر العالم”، مشددًا على ضرورة وضع حد للحرب والحصار المستمرين على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأشار إلى أن القصف الإسرائيلي أسفر عن استشهاد أكثر من 69 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، استنادًا إلى بيانات صادرة عن وزارة الصحة في غزة، والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة. ولفت إلى أن ذلك يأتي رغم دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في أكتوبر الماضي، في ظل استمرار القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية والبضائع إلى القطاع.

وفي سياق كلمته، تطرّق رئيس المفوضية إلى النزاعات المتصاعدة داخل القارة الإفريقية، من السودان إلى منطقة الساحل وشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، إضافة إلى الصومال، محذرًا من تفاقم الهشاشة السياسية والمؤسسية، وصعوبة “إسكات السلاح”، وتحول العديد من النزاعات إلى أزمات مزمنة تهدد الاستقرار الإقليمي.

وتناقش القمة الأفريقية على مدى يومين قضايا النزاعات الداخلية في السودان ودول الساحل ومحاربة "الإرهاب" العابر للحدود. كذلك تتصدر ملفات الأمن المائي والصرف الصحي ومنطقة التجارة الحرة والديون، التي تثقل كاهل القارة، جدول أعمال القمة.

المصدر / وكالات