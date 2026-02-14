فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الذكاء الاصطناعي يسرّع اختفاء وظائف تقليدية حول العالم

إصابات برصاص الاحتلال وقصفٌ مدفعيٌّ متواصل في غزة

"اللجنة الوطنية" ترحِّب بإعلان جهوزية تسليم إدارة مؤسسات قطاع غزة

لازاريني: ضغوط سياسية متصاعدة لإنهاء دور (الأونروا)

رقم صادم يكشف حجم اعتماد برشلونة على رافينيا

دراسة تحذر: مواد مسرطنة واضطرابات هرمونية في وصلات الشعر ومنتجات "الضفائر"

تظاهرة للدروز في السويداء السورية تطالب بـ "تقرير المصير"

"إعلام الأسرى" يدعو لتكثيف حملات التضامن مع المعتقلين الفلسطينيين

بطلان محاكمة طلاب بجامعة ستانفورد بشأن احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين

"الداخلية" بغزة: نبذلُ جهودًا مكثفة لحماية المستشفيات من أي مظاهر مسلحة

خلال 18 شهرًا

الذكاء الاصطناعي يسرّع اختفاء وظائف تقليدية حول العالم

14 فبراير 2026 . الساعة 12:51 بتوقيت القدس
...
الذكاء الصناعي يدخل بقوة في عالم الوظائف المعروفة

يحذر خبراء التكنولوجيا من تغييرات جذرية في سوق العمل جراء موجة الذكاء الاصطناعي القادمة، خاصة في مجال الوظائف المعرفية الذين يعملون في وظائف مكتبية أو إدارية تعتمد على المهارات الذهنية والتحليلية، مثل المديرين والمتخصصين، بدلاً من العمل اليدوي.

ووفق تصريحات مصطفى سليمان، رئيس قطاع الذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت، من المتوقع أتمتة معظم المهام الروتينية خلال 12 إلى 18 شهرًا.

ففي مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز"، أفصح سليمان عن تطوير الشركة لأنظمة ذكاء اصطناعي عامة متقدمة، قادرة على أداء مهام متعددة مثل صياغة العقود القانونية، تحليل البيانات المالية، وإدارة المشاريع.

تغطية كاملة

وأوضح: "ستغطي هذه الأنظمة معظم المهام المكتبية للمحامين والمحاسبين والمسوقين في الفترة المقبلة".

تركز مايكروسوفت على إنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي مستقلين يتعاملون مع عمليات معقدة متعددة الخطوات دون تدخل بشري، مما يعمق نطاق الأتمتة. ويأتي ذلك وسط إعادة هيكلة في شركات كبرى مثل Salesforce التي فصلت 1000 موظف، إلى جانب Amazon وFedEx وEricsson لتعزيز الكفاءة.

8888.jpg
 

يتوقع سليمان تبسيط إنشاء نماذج مخصصة إلى حد إطلاق مدونة، مع إدارتها لسير العمل المؤسسي خلال عامين إلى ثلاثة. كما يبرز تحولًا نحو "الاكتفاء الذاتي"، مع إطلاق نماذج داخلية عالمية منذ بداية 2026، مما يقلل الاعتماد على OpenAI.

مجال الرعاية الصحية

في الرعاية الصحية، يطور الشركة "ذكاءً طبيًا فائقًا" لدعم الكوادر الطبية وتخفيف نقص الموظفين وقوائم الانتظار. وسبق الكشف عن أداة تشخيصية تفوق الأداء البشري في بعض المهام.

شدد سليمان على إشراف بشري دائم لـ"الذكاء الفائق الإنساني"، قائلًا: "لا نطلق نظامًا إلا إذا ضمنا السيطرة عليه". وأكد أن التقنية تخدم الإنسانية دون استبدالها في القرارات الرئيسية.

يفتح هذا التطور آفاقًا جديدة لسوق العمل، مطالبًا بالتكيف مع الأدوات الذكية والتعلم المستمر للتركيز على الإبداع والتحليل المعقد.

المصدر / وكالات
#وظائف #ذكاء صناعي #تهديد وظائف #الذكاء الصناعي والوظائف

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة