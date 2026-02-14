الذكاء الاصطناعي يسرّع اختفاء وظائف تقليدية حول العالم

يحذر خبراء التكنولوجيا من تغييرات جذرية في سوق العمل جراء موجة الذكاء الاصطناعي القادمة، خاصة في مجال الوظائف المعرفية الذين يعملون في وظائف مكتبية أو إدارية تعتمد على المهارات الذهنية والتحليلية، مثل المديرين والمتخصصين، بدلاً من العمل اليدوي.

ووفق تصريحات مصطفى سليمان، رئيس قطاع الذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت، من المتوقع أتمتة معظم المهام الروتينية خلال 12 إلى 18 شهرًا.

ففي مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز"، أفصح سليمان عن تطوير الشركة لأنظمة ذكاء اصطناعي عامة متقدمة، قادرة على أداء مهام متعددة مثل صياغة العقود القانونية، تحليل البيانات المالية، وإدارة المشاريع.

تغطية كاملة

وأوضح: "ستغطي هذه الأنظمة معظم المهام المكتبية للمحامين والمحاسبين والمسوقين في الفترة المقبلة".

تركز مايكروسوفت على إنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي مستقلين يتعاملون مع عمليات معقدة متعددة الخطوات دون تدخل بشري، مما يعمق نطاق الأتمتة. ويأتي ذلك وسط إعادة هيكلة في شركات كبرى مثل Salesforce التي فصلت 1000 موظف، إلى جانب Amazon وFedEx وEricsson لتعزيز الكفاءة.





يتوقع سليمان تبسيط إنشاء نماذج مخصصة إلى حد إطلاق مدونة، مع إدارتها لسير العمل المؤسسي خلال عامين إلى ثلاثة. كما يبرز تحولًا نحو "الاكتفاء الذاتي"، مع إطلاق نماذج داخلية عالمية منذ بداية 2026، مما يقلل الاعتماد على OpenAI.

مجال الرعاية الصحية

في الرعاية الصحية، يطور الشركة "ذكاءً طبيًا فائقًا" لدعم الكوادر الطبية وتخفيف نقص الموظفين وقوائم الانتظار. وسبق الكشف عن أداة تشخيصية تفوق الأداء البشري في بعض المهام.

شدد سليمان على إشراف بشري دائم لـ"الذكاء الفائق الإنساني"، قائلًا: "لا نطلق نظامًا إلا إذا ضمنا السيطرة عليه". وأكد أن التقنية تخدم الإنسانية دون استبدالها في القرارات الرئيسية.

يفتح هذا التطور آفاقًا جديدة لسوق العمل، مطالبًا بالتكيف مع الأدوات الذكية والتعلم المستمر للتركيز على الإبداع والتحليل المعقد.

المصدر / وكالات