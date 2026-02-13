منح إيهاب أبو جزر جائزة "الدكة الذهبية" في البرلمان الإيطالي

فلسطين أون لاين

13 فبراير 2026 . الساعة 21:27 بتوقيت القدس
...
المدير الفني لمنتخب فلسطين "إيهاب أبو جزر"
وكالات/ فلسطين أون لاين

منح الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، المدير الفني لمنتخب فلسطين "إيهاب أبو جزر"، جائزة الدكة الذهبية The Golden Bench.

جاء ذلك، خلال زيارة رسمية بحضور سفيرة دولة فلسطين منى أبو عمارة، ورئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب، هدفت إلى تعزيز العلاقات الرياضية والتأكيد على حضور الرياضة الفلسطينية في المحافل الدولية.

وجائزة "الدكة الذهبية" (The Golden Bench)، أرفع جائزة تدريبية في كرة القدم في إيطاليا، وتُمنح سنويًا من قبل القسم الفني للاتحاد الإيطالي لكرة القدم في مركز كوفيرتشيانو، تقديرًا للإنجازات والتميز في المجال التدريبي.

وأبو جزر هو مدرب منتخب فلسطين لكرة القدم ولاعب دولي سابق، وعدد من الأندية الفلسطينية، وشغل منصب المدير الفني للمنتخب الأولمبي الفلسطيني حتى 2024 و في 3 ديسمبر 2024 أعلن الاتحاد الفلسطيني تعيينه مديرا فنياً للمنتخب الأول .

