أزمة كهرباء تهدد حياة مرضى مشفى "شهداء الأقصى" في غزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

حذر مستشفى "شهداء الأقصى" وسط قطاع غزة، مساء الجمعة، من خطر وشيك يهدد استمرار عمله، نتيجة توقف المولد الكهربائي الرئيسي الثاني عن العمل، بعد توقف المولد الرئيسي الأول قبل ثلاثة أشهر، وعدم توفر الزيوت وقطع الغيار اللازمة لإصلاحهما وتشغيلهما بصورة آمنة ومستدامة.

وقال المستشفى، في بيان صحافي، إن المستشفى يعمل حاليًا بشكل اضطراري على مولدين صغيرين فقط، في ظل ظروف تشغيلية بالغة الهشاشة لا تضمن استقرار الخدمة الطبية أو استمراريتها.

وأشار إلى تعرض حياة مئات المرضى والجرحى والطواقم الطبية لمخاطر جسيمة، خاصة في أقسام العناية المركزة، وحضانات الأطفال، وغرف العمليات، والأقسام الحيوية الأخرى، جراء توقف المولدات الكهربائية عن العمل.

وأكد أن استمرار هذا الوضع ينذر بتوقف المستشفى عن الخدمة بشكل كامل في أي لحظة، وهو ما يُعد كارثة إنسانية وصحية جديدة تضاف إلى سلسلة التحديات الخطيرة التي يواجهها القطاع الصحي.

ودعا المستشفى إلى التدخل العاجل لصيانة المولدين الرئيسيين وتوفير الزيوت وقطع الغيار اللازمة لإعادة تشغيلهما بشكل سريع لا يحتمل التأجيل.

وشدد على أن حماية المرافق الصحية وضمان استمرارها في أداء واجبها الإنساني مسؤولية قانونية وأخلاقية لا تحتمل التأجيل، محذرًا من أن تأخير الصيانة وتوفير الزيوت سيؤدي إلى تداعيات كارثية على الواقع الصحي.

وبشكل متكرر، تشير وزارة الصحة بغزة إلى نقص المولدات الكهربائية المزودة للمستشفيات والمرافق الطبية بالطاقة اللازمة لعمل الأقسام الحيوية وثلاجات حفظ الدماء، فضلا عن نقص قطع الغيار اللازمة لصيانة ما يمكن صيانته جراء الإغلاق الإسرائيلي المشدد للمعابر ومنع إدخال تلك القطع اللازمة.

كما تشكو وزارة الصحة من نقص في الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية الأمر الذي يحول دون قدرتها على توفير العلاج اللازم والمناسب للجرحى والمرضى.

وتعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدار عامين من حرب الإبادة إلحاق الضرر بالمنظومة الصحية في قطاع غزة من خلال استهداف الطواقم والمرافق الطبية والمستشفيات ومركبات الإسعاف، وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية.

ولأكثر من مرة، حذرت مؤسسات أممية من خطر انهيار القطاع الصحي بغزة في ظل الاستهداف الإسرائيلي المتعمد وتداعيات ذلك على حياة المرضى والجرحى.