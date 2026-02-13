رغم المنع والتضييق.. عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

أدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك وباحاته، رغم القيود المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال على الوافدين إليه.

وانتشرت قوات الاحتلال بكثافة على الحواجز العسكرية وشوارع مدينة القدس ومحيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى.

وفرضت قوات الاحتلال، منذ ساعات الصباح، إجراءات مشددة على وصول المصلين عبر الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة القدس، كما نصبت حواجز حديدية في محيط البلدة القديمة وعند بوابات المسجد.

واقتحم مستوطنون مسلحون ساحة الغالي أمام باب الأسباط في محيط المسجد الأقصى.

وفي السياق ذاته، انطلقت صباح اليوم قوافل حافلات من مختلف بلدات الداخل باتجاه المسجد الأقصى، لأداء الصلوات والرباط فيه، تأكيداً على التمسك بحق المسلمين في الوصول إليه وحمايته من اعتداءات الاحتلال والمستوطنين.

يشار إلى أنّ سلطات الاحتلال تحرم آلاف المواطنين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى، حيث تشترط استصدار تصاريح خاصة لعبور حواجزها العسكرية التي تحيط بالمدينة المقدسة.

المصدر / فلسطين أون لاين