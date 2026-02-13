فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

رغم المنع والتضييق.. عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

"حماس" تُطالب المجتمع الدّولي باتِّخاذ إجراءات رادعة لمواجهة عمليات التهجير والضم بالضّفة

إصابات بهجوم جنود الاحتلال والمستوطنين جنوبي نابلس والقدس

#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة

الاحتلال يتوغل في ريف القنيطرة ويداهم منزلاً بعين زيوان

مستوطنون يقطعون نحو 300 شجرة زيتون شمال رام الله

آخر التطورات.. الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النَّار بغزَّة

دي يونغ يفتح النار على "الفار": ما حدث "فضيحة"

ألبانيزي: لن أستقيل ولن أتلقَّى دروسًا من دول تنتهك القانون الدولي

أتلتيكو مدريد يكتسح برشلونة برباعية نظيفة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

بالفيديو والصور رغم المنع والتضييق.. عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

13 فبراير 2026 . الساعة 13:28 بتوقيت القدس
...
عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

أدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك وباحاته، رغم القيود المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال على الوافدين إليه.

وانتشرت قوات الاحتلال بكثافة على الحواجز العسكرية وشوارع مدينة القدس ومحيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى.

وفرضت قوات الاحتلال، منذ ساعات الصباح، إجراءات مشددة على وصول المصلين عبر الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة القدس، كما نصبت حواجز حديدية في محيط البلدة القديمة وعند بوابات المسجد.

واقتحم مستوطنون مسلحون ساحة الغالي أمام باب الأسباط في محيط المسجد الأقصى.

وفي السياق ذاته، انطلقت صباح اليوم قوافل حافلات من مختلف بلدات الداخل باتجاه المسجد الأقصى، لأداء الصلوات والرباط فيه، تأكيداً على التمسك بحق المسلمين في الوصول إليه وحمايته من اعتداءات الاحتلال والمستوطنين.

يشار إلى أنّ سلطات الاحتلال تحرم آلاف المواطنين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى، حيث تشترط استصدار تصاريح خاصة لعبور حواجزها العسكرية التي تحيط بالمدينة المقدسة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#صلاة الجمعة #الصلاة في الأقصى #الحرب على غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة