محدث بالفيديو والصور إصابات بهجوم جنود الاحتلال والمستوطنين جنوبي نابلس

13 فبراير 2026 . الساعة 13:21 بتوقيت القدس
صورة أرشيفية من اقتحامات الاحتلال في الضفة

أصيب فلسطينيون، يوم الجمعة، في اعتداءات جنود الاحتلال والمستوطنين، في بلدة تلفيت جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية.

وأفادت مصادر صحفية، بإصابة 54 فلسطينيًا جراء اعتداء مستوطنين وقوات الاحتلال في بلدة تلفيت جنوب نابلس.

وأوضحت مصادر في الهلال الأحمر أنه جرى نقل المصاب بالرصاص إلى المستشفى، فيما عولجت الإصابتان الأخريان ميدانيا.

وداهمت قوات الاحتلال مسجدًا في قرية تلفيت جنوب نابلس واحتجزت عددا من المواطنين بداخله.

وأضافت مصادر محلية أن قوات الاحتلال التي وفرت الحماية للمستوطنين، أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين ومنازلهم في تلفيت، ما أدى إلى إصابات بالاختناق.

ومنذ بدء الاحتلال حرب الإبادة بقطاع غزة، كثف اعتداءاته في الضفة، بما في ذلك القتل والاعتقال والتهجير والتوسع الاستيطاني، وأسفرت الاعتداءات بالضفة عن استشهاد ما لا يقل عن 1112 فلسطينيا، ونحو 11 ألفا و500 مصاب، إضافة إلى اعتقال نحو 22 ألفا.

#الحرب على غزة #إصابات في الضفة #تلفيت

