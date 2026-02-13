فلسطين أون لاين

دي يونغ يفتح النار على "الفار": ما حدث "فضيحة"

13 فبراير 2026 . الساعة 11:33 بتوقيت القدس
فرانكي دي يونغ

وصف لاعب وسط برشلونة فرانكي دي يونغ قرار إلغاء هدف باو كوبارسي لبرشلونة أمام أتلتيكو في ذهاب نصف نهائي كأس الملك بأنه "فضيحة"، مؤكدا أن الصور تظهر بوضوح "أنه لم يكن هناك تسلل".

وجاء هدف كوبارسي في بداية الشوط الثاني، وكان من شأنه أن يجعل النتيجة 4-1 لبرشلونة، إلا أن الحكم قرر إلغاءه بعد ثماني دقائق من المراجعة بتقنية الفيديو.

وقال دي يونغ في تصريحاته حول الحادثة: "شاهدت الصورة لاحقا، ومن الواضح جدا أنه لم يكن هناك تسلل. في الصورة التي عرضت على التلفزيون، لا يظهر الاتصال مع الكرة، ثم ترى الصورة التي يسدد فيها فيرمين والمدافع خلف روبرت بمتر كامل. أعتقد أن الأمر غريب جدا".

وشهد الشوط الثاني من اللقاء واقعة أثارت الكثير من التساؤلات، عندما أوقف الحكم خوان مارتينيز مونييرا اللعب لفترة طويلة لمراجعة لقطة هدف باو كوبارسي عبر تقنية الفيديو. وبعد مراجعة مضنية، قرر الحكم إلغاء الهدف بداعي التسلل، وسط أنباء عن فشل نظام التسلل شبه الآلي في تقديم صورة واضحة ومباشرة.

المصدر / وكالات
