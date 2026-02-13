مغادرة وقدوم 108 مسافرين عبر معبر رفح البريّ

غادر 65 فلسطينيا قطاع غزة، فيما عاد 43 عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، وسط قيود إسرائيلية مشددة على عدد المسافرين وإجراءات مرورهم.

وأفادت مصادر طبية، بأن 65 فلسطينيًا بينهم 28 مريضًا و37 مرافقًا، غادروا قطاع غزة عبر معبر رفح، فيما عاد 43 فلسطينيًا إلى قطاع غزة من الخارج.

وأشارت المصادر إلى أن يومي الجمعة والسبت يعتبران عطلة أسبوعية للمعبر، بحيث لا يشهد أي حركة للمسافرين.

وكان معبر رفح قد أُعيد فتحه، يوم الإثنين الماضي (2 فبراير 2026)، بشكل محدود ومقيد، وذلك بعد نحو سنتين من الإغلاق الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي، حيث جرى فتح المعبر في الاتجاهين ولكن ضمن قيود مشددة.

يُذكر أن "إسرائيل" تسيطر منذ أيار/مايو 2024 على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ضمن حرب الإبادة الجماعية التي شنتها على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 واستمرت سنتين.

وكان من المفترض أن تعيد "إسرائيل" فتح معبر رفح ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، إلا أنها تنصلت من ذلك.





المصدر / فلسطين أون لاين