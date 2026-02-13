الداخل المحتل: مقتل امرأة في طمرة وارتفاع حصيلة القتلى إلى 43 منذ مطلع العام

قتلت سيدة، مساء الخميس، في جريمة إطلاق نار ارتكبت بمدينة طمرة في منطقة الجليل، لترتفع حصيلة القتلى العرب منذ مطلع العام إلى 43 قتيلا بينهم 6 في آخر 24 ساعة و17 خلال هذا الشهر.

وأفادت مصادر صحفية، بمقتل السيدة وفاء توفيق عواد (50 عاما) في جريمة إطلاق نار ارتكبت بمدينة طمرة في منطقة الجليل، وقبلها أصيبت شابة وشابان آخران بجراح متوسطة في جرائم أخرى منفصلة في الطيبة ورهط وقلنسوة، مساء الخميس.

وفي طمرة، أفاد مركز "الزهراوي" الطبي، بأن طاقمه قدم عمليات الإنعاش لمصابة قبل نقلها إلى قسم العلاج المكثف في مستشفى "رمبام" في حيفا وهي تعاني من جروح حرجة في القسم العلوي من جسدها، بيد أنه جرى إقرار وفاتها لاحقا بعد فشل محاولات إنقاذ حياتها.

وفي الطيبة بمنطقة المثلث الجنوبي، أصيبت شابة، تبلغ 24 عاما من العمر، بجروح وصفت بالمتوسطة جراء تعرضها لجريمة إطلاق نار.

وفي رهط، أصيب شاب (36 عاما) بجروح وصفت بالمتوسطة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار.

وفي مدينة قلنسوة بمنطقة المثلث الجنوبي، أصيب شاب (22 عاما) بجروح وصفت بالمتوسطة جراء جريمة إطلاق نار.

وارتفعت حصيلة القتلى في المجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 43 قتيلا، بينهم 17 منذ بداية الشهر الجاري و26 قتيلا خلال كانون الثاني/ يناير الماضي، في وقت يشهد المجتمع العربي احتجاجات يومية ضد استفحال الجريمة وتنديدا بتواطؤ السلطات والشرطة الإسرائيلية.

وكان عام 2025 قد سجل حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل، راح ضحيتها 252 عربيا، وسط اتهامات بتقاعس الشرطة الإسرائيلية وتواطئها مع الجريمة المنظمة، وفشلها في توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.

