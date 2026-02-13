فلسطين أون لاين

آخر التطورات.. الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النَّار بغزَّة

13 فبراير 2026 . الساعة 08:19 بتوقيت القدس
تصاعد أعمدة الدخان جراء غارة "إسرائيلية" على غزة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي، خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار عبر القصف الجوي والمدفعي لعدة مناطق في قطاع غزة، تزامنًا مع تواصل عمليات نسف منازل المواطنين.

وفي أبرز التطورات، نفذت قوات الاحتلال ليلًا عمليات نسف منازل شرق مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، فيما قصفت مدفعية الاحتلال مناطق شرقي خانيونس.

وألقت طائرات مسيّرة إسرائيلية "كواد كوبتر"  قنابل على منازل المواطنين في محيط نادي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وشهد شرق حيّ الزيتون، قرب دوّار الكويت على شارع صلاح الدين، توغّلًا مفاجئًا لآليات وجرافات جيش الاحتلال، تزامن مع إطلاق نار كثيف استهدف المواطنين والمركبات المارة في الشارع.

وأمس الخميس، أعلنت طواقم إسعاف الخدمات الطبية وطواقم إسعاف الهلال الأحمر انتشال 3 إصابات من شرق دوار الكويت بمدينة غزة، وتحويلهم إلى المشفى، رغم تواصل إطلاق النار تجاههم من قبل الاحتلال.

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 529، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات 1,462، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 717 شهيدًا.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 71,803 شهداء، و 171,570 إصابة.

وذكرت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

