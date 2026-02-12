مؤسس "واتساب" يتربع على قائمة أكبر المتبرعين لـ (إسرائيل)

متابعة/ فلسطين أون لاين

تربع رجل الأعمال الأميركي جان كوم مؤسس تطبيق المراسلة الفورية واتساب على رأس قائمة أكبر المتبرعين لـ "إسرائيل" بعد تبرعه بمليوني دولار إلى اللوبي اليهودي المؤيد لإسرائيل (أيباك) في الولايات المتحدة.

وكشفت منظمة "أمريكيون من أجل الشفافية" غير الربحية، أن المؤسس المشارك، والرئيس التنفيذي السابق لشركة واتساب، يان كوم، يعتبر أحد أكبر المتبرعين للوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة، متجاوزاً رجال الأعمال حاييم سابان (ذي الأصول المصرية) وبول سينجر وبرنارد ماركوس (ذي الأصول الروسية)، وتبرع كل منهم بمليون دولار.

وأشارت المنظمة، الاثنين الماضي، إلى أن الملياردير الأمريكي من أصول أوكرانية، يميل إلى الحزب الجمهوري الداعم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتبلغ ثروته 15 مليار دولار، ويتبرع دوريا لصالح "إسرائيل".

وأوضحت أن يان كوم يقف على رأس المتبرعين لـ"آيباك" بـ7 ملايين ونصف المليون، وتبرع بمبلغ 140 مليون دولار أمريكي لحوالي 70 منظمة يهودية بين 2019 و 2020.

كما تبرع المؤسس لشركة واتساب، بـ6 ملايين دولار أمريكي لمنظمة أصدقاء (عير ديفيد الاستيطانية)، فيما تبرع بمبلغ 5.3 مليون دولار أمريكي لمؤسسة أصدقاء جيش الاحتلال.

وبدعم أمريكي بدأت "إسرائيل" في 8 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية بغزة، استمرت عامين وخلّفت أكثر من 72 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.

ورحبت لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية "آيباك"، الشهر الماضي، بإقرار مجلس النواب الأمريكي بنودا مؤيدة للاحتلال الإسرائيلي ضمن مشروع قانون الاعتمادات المالية للأمن القومي ووزارة الخارجية والبرامج ذات الصلة للسنة المالية 2026.

وتضمنت البنود تخصيص 3.3 مليارات دولار كمساعدات أمنية لـ "إسرائيل"٬ في خطوة اعتبرتها اللجنة جزءًا من شراكة استراتيجية تضمن قدرة "إسرائيل" على مواجهة التهديدات الاستراتيجية المشتركة، وتكريس وجود حليف قوي وقادر للولايات المتحدة في قلب الشرق الأوسط"، وفق تعبيرها.