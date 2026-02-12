مرداوي: انضمام نتنياهو لـ"مجلس السلام" يتنافى مع حقّ شعبنا في تقرير مصيره

انتقد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" محمود مرداوي، يوم الخميس، توقيع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي -المطلوب للعدالة الدولية- على مذكرة الانضمام إلى ما يُسمى "مجلس السلام-.

وقال مرداوي في تغريدة عبر منصة "إكس": إن " تعيين نتنياهو في ما يُسمّى "مجلس السلام" يتنافى مع حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وويعزّز الشكوك، ويعمّق فقدان الثقة، ويكافئ سياسات الإبادة والقمع بدل مساءلتها".

وأكد أنه لا يمكن إعادة تعريف القيم بقرار سياسي، بصرف النظر عن الجهة التي أصدرته.

وأضاف "الحقوق ثابتة، والعدالة شمس لا تُغطّى بغربال… ولن تضيع ما دام وراءها مطالب".

— محمود مرداوي (@AAlmrdawy21173) February 12, 2026

وأمس الأربعاء، وقع نتنياهو، على مذكرة الانضمام إلى "مجلس السلام" الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا.

وثيقة انضمام نتنياهو لـ "مجلس السلام"

وقال مكتب نتنياهو في بيان، إن الأخير التقى في واشنطن بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ووقع على مذكرة للانضمام إلى "مجلس السلام".

وأعلن ترامب تأسيس "مجلس السلام" في 15 يناير/ كانون الثاني الماضي، وبعد أسبوع تم توقيع ميثاقه، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بعد عامين من حرب إبادة إسرائيلية بدعم أمريكي، أسفرت عن استشهاد أكثر من 72 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمار طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.

المصدر / فلسطين أون لاين