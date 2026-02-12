قاسم: السلطة تواصل فرض وقائع جديدة على النِّظام السياسيّ بعيدًا عن الإجماع الوطني

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، إنَّ إصرار قيادة السلطة الفلسطينية وبعيداً عن الإجماع الوطني، على فرض وقائع على النظام السياسي الفلسطيني، يؤكد نظرتها الفئوية الضيقة وحساباتها الشخصية، دون أي اعتبار لحساسية المرحلة التي يمر بها شعبنا.

وأوضح قاسم في تصريح صحفي تابعته "فلسطين أون لاين"، يوم الخميس، أن قيادة السلطة تواصل نهجها الإقصائي وسياستها المتفردة في كل ما يتعلق بالشأن الفلسطيني، بالرغم من الإجماع الشعبي والفصائلي بوجوب توحيد الموقف والرؤية الوطنية لمواجهة المخاطر غير المسبوقة التي تمر على القضية الفلسطينية.

وأكد أنَّ استمرار قيادة السلطة بالعبث في النظام السياسي الفلسطيني استجابة للضغوط الخارجية، شوَّه هذا النظام وغيَّر وظائفه بعيدا عن الاعتبار الوطني، ويسمح للقوى الخارجية باستمرار التدخل في هيكلة مؤسساتنا الوطنية.

وشدد قاسم على ضرورة إجراء حوار وطني جاد وحقيقي لكل الفواعل الوطنية والشعبية، لإصلاح المؤسسات الوطنية والاتفاق على رؤية وطنية موحدة، لصد التدخلات الخارجية المعادية، ومواجهة سياسة حكومة اليمين الإسرائيلية.

المصدر / فلسطين أون لاين