بلدية غزة تبدأ نقل 300 ألف متر مكعب نفايات من "سوق فراس"

متابعة/ فلسطين أون لاين

باشرت طواقم بلدية غزة، منذ صباح يوم الأربعاء، في نقل أكثر من 300 ألف متر مكعب من النفايات الصلبة المتكدسة في سوق فراس التريخي وسط المدينة إلى منطقة "أبو جراد" جنوب المدينة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

وأوضح رئيس بلدية غزة، يحيى السراج، أن تراكم النفايات في قلب المدينة جاء نتيجة منع طواقم بلدية منذ اندلاع حرب الإبادة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 من الوصول إلى المكب الرئيس شرقي المدينة، ما اضطرها إلى تجميعها في موقع مؤقت داخل منطقة سكنية وتجارية.

طالع المزيد: تحقيق أطفالٌ بين السموم… مكبات النفايات تهدّد النَّازحين والبيئة





وبين رئيس بلدية غزة أن عملية ترحيل النفايات إلى موقع أبعد عن التجمعات السكنية قد تستغرق من 4-6 أشهر في حال انتظام العمل، مشيرًا إلى أنها تمثل خطوة مهمة لمعالجة أزمة بيئية وصحية استمرت شهورًا.

ولفت إلى أن التكدس السابق تسبب تسبب بأضرار صحية وبيئية، شملت انبعاث روائح ودخان، وانتشار للحشرات، إضافة إلى تزايد شكاوى السكان.

طالع أيضًا: أم يحيى النجار… أمومة تقاوم الحياة تحت خيمة تحاصرها النفايات



ويعيش آلاف الفلسطينيين في مخيمات نزوح وخيام مؤقتة بقطاع غزة، بعد تدمير منازلهم جراء القصف الإسرائيلي خلال حرب الإبادة، في ظل نقص حاد في المأوى وانعدام البدائل السكنية الآمنة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر/ تشرين الأول 2025.



وقد دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب، 90 آلية تابعة لبلدية غزة تقدم خدمات في قطاعات متنوعة، ما تسبب بعجز شبه تام وتعطل في الخدمات الأساسية، وفق بلدية غزة.

وتتنصل "إسرائيل" من التزاماتها التي نصّ عليها اتفاق وقف إطلاق النار، المتمثلة بفتح المعابر وإدخال الكميات المتفق عليها من المواد الغذائية والإغاثية والطبية ومواد الإعمار والإيواء.

وكان من المفترض أن ينهي الاتفاق حرب إبادة جماعية بدأتها "إسرائيل" في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلفت أكثر من 72 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد على 171 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بحوالي 70 مليار دولار.

لكن سلطات الاحتلال ترتكب مئات الخروقات، من بينها قصف وإطلاق نيران صوب مناطق يسمح للفلسطينيين بالتحرك فيها بموجب الاتفاق، ما أسفر منذ 11 أكتوبر الماضي عن استشهاد 591 فلسطينيا وإصابة ألف و578 آخرين، بحسب وزارة الصحة.

المصدر / فلسطين أون لاين