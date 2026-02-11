فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بلدية غزة تبدأ نقل 300 ألف متر مكعب نفايات من "سوق فراس"

وفاة مواطن إثر حريق داخل خيمة للنازحين وسط غزة

أحمد سويلم.. قناص بيت حانون الذي أقرّ الاحتلال بعملياته النوعيّة

حماس تحذر من تصعيد خطير في الأقصى خلال شهر رمضان

لعشاق القهوة: كوبك الصباحي قد يحميك من الخرف

خروقاتٌ متواصلة.. إصابتان برصاص الاحتلال ونسفٌ للمنازل في قطاع غزة

"البارونة" تدخل غينيس كأطول أفعى برية في العالم

طرائف اللغة والنحو عند علماء العرب

قصف واحتجازات.. "إسرائيل" تصعد عدوانها على سوريا

دراسة تحذر: الذكاء الاصطناعي يصدق المعلومات الطبية الخاطئة ويخاطر بالمرضى

وفاة مواطن إثر حريق داخل خيمة للنازحين وسط غزة

11 فبراير 2026 . الساعة 16:03 بتوقيت القدس
...
صورة من الأرشيف
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلن مصدر في الإسعاف والطوارئ، عصر يوم الأربعاء، وفاة مواطن فلسطيني وأصيب عدد آخر، بينهم سيدة وطفل، إثر اندلاع حريق داخل خيمة تؤوي نازحين وسط قطاع غزة.

وأوضحت مصادر محلية، بأن الحريق اندلع داخل مخيم "الست أميرة" جنوب مدينة دير البلح لإيواء العائلات النازحة، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحروق متفاوتة الخطورة، قبل أن يُعلن لاحقًا عن وفاة أحد المصابين متأثرًا بجراحه.

ويعيش النازحون ظروفًا إنسانية صعبة في قطاع غزة، إذ تفتقر مخيمات الإيواء إلى أدنى مقومات السلامة العامة، وسط تحذيرات متكررة من مخاطر اندلاع الحرائق نتيجة استخدام وسائل بدائية للطهي والتدفئة داخل الخيام.

#قطاع غزة #غزة #الحرب على غزة #خيام النازحين #حريق بخيمة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة