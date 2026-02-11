وفاة مواطن إثر حريق داخل خيمة للنازحين وسط غزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلن مصدر في الإسعاف والطوارئ، عصر يوم الأربعاء، وفاة مواطن فلسطيني وأصيب عدد آخر، بينهم سيدة وطفل، إثر اندلاع حريق داخل خيمة تؤوي نازحين وسط قطاع غزة.

وأوضحت مصادر محلية، بأن الحريق اندلع داخل مخيم "الست أميرة" جنوب مدينة دير البلح لإيواء العائلات النازحة، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحروق متفاوتة الخطورة، قبل أن يُعلن لاحقًا عن وفاة أحد المصابين متأثرًا بجراحه.

ويعيش النازحون ظروفًا إنسانية صعبة في قطاع غزة، إذ تفتقر مخيمات الإيواء إلى أدنى مقومات السلامة العامة، وسط تحذيرات متكررة من مخاطر اندلاع الحرائق نتيجة استخدام وسائل بدائية للطهي والتدفئة داخل الخيام.